Дошколята познакомились с профессией инспектора ГИБДД
Дошколята познакомились с профессией инспектора ГИБДД
Норильские госавтоинспекторы побывали в гостях у ребят из детского сада № 99 «Топ-Топ».
Семён Скрипка, один из самых опытных инспекторов дорожно-патрульной службы, рассказал мальчишкам и девчонкам об особенностях службы в ГИБДД. Объяснил им, почему так важно соблюдать правила безопасного поведения на дороге и во дворах. Рассказал, для чего нужно светофорное регулирование, а также чем отличается дорожный светофор от пешеходного, и что обозначают их цветовые сигналы.
Дорожный полицейский показал юным участникам дорожного движения жесты регулировщика, объяснил, что они значат, и предложил использовать их в игре. Дошкольники сделали физзарядку, используя значения жестов, которые подаёт инспектор ДПС с помощью жезла регулировщика.
Госавтоинспекторы отмечают, что живое общение с настоящим дорожным инспектором позволяет ребятам намного лучше усвоить правила дорожного движения.