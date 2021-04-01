МАУ ИЦ «Норильские новости»

Дошколята познакомились с профессией инспектора ГИБДД

Дошколята познакомились с профессией инспектора ГИБДД

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Дошколята познакомились с профессией инспектора ГИБДД

Норильские госавтоинспекторы побывали в гостях у ребят из детского сада № 99 «Топ-Топ».

Дошколята познакомились с профессией инспектора ГИБДД

Семён Скрипка, один из самых опытных инспекторов дорожно-патрульной службы, рассказал мальчишкам и девчонкам об особенностях службы в ГИБДД. Объяснил им, почему так важно соблюдать правила безопасного поведения на дороге и во дворах. Рассказал, для чего нужно светофорное регулирование, а также чем отличается дорожный светофор от пешеходного, и что обозначают их цветовые сигналы.

Дорожный полицейский показал юным участникам дорожного движения жесты регулировщика, объяснил, что они значат, и предложил использовать их в игре. Дошкольники сделали физзарядку, используя значения жестов, которые подаёт инспектор ДПС с помощью жезла регулировщика.

Госавтоинспекторы отмечают, что живое общение с настоящим дорожным инспектором позволяет ребятам намного лучше усвоить правила дорожного движения.

Текст Наталья Черкашина
Фото из архива ГИБДД
1 апреля в 17:45 250
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