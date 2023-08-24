Дошколятам рассказали, как правильно переходить дорогу

В преддверии нового учебного года автоинспекторы напомнили юным участникам дорожного движения, где и как правильно переходить дорогу, какой сигнал светофора разрешает движение, а какой запрещает. На примере мультфильмов сотрудники ГИБДД рассказали об опасностях, которые могут подстерегать детей не только на дороге, но и во дворе. Во время занятия полицейские совместно с воспитателями и детьми обсуждали опасные дорожные ситуации, так называемые «дорожные ловушки». Ребятам самостоятельно предлагали варианты, как их избежать.

В завершении встречи норильские госавтоинспекторы вручили самым маленьким участникам дорожного движения памятные подарки.