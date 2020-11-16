МАУ ИЦ «Норильские новости»

Будут ли доставлять пенсию на дом с 1 января 2021 года?

Будут ли доставлять пенсию на дом с 1 января 2021 года?

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Будут ли доставлять пенсию на дом с 1 января 2021 года?

Пенсионеры, получающие пенсию через отделения Почты России или на дому, переживают: изменится ли для них порядок выплаты пенсий с 1 января 2021 года?

Будут ли доставлять пенсию на дом с 1 января 2021 года?

Пенсионный фонд России напоминает, что с 1 января выплата пенсий будет осуществляется на карту «МИР» только тем пенсионерам, кто получает пенсию на карты иных платёжных систем Visa, MasterCard.

А для граждан, чьи выплаты осуществляются через Почту России, вне зависимости с доставкой на дом или в почтовом отделении, порядок выплат с 1 января не меняется.

Напомним, что с 1 января пенсии и остальные социальные выплаты будут переведены на карты национальной платёжной системы «МИР».

Фото из открытых источников
16 ноября в 14:50 320
Доставка пенсии
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