Достойная смена

Летние сборы

Подтянутые ребята на посту у знамени, наставники с рациями в руках, чёткие команды и чеканный шаг. Так лагерь сразу даёт понять, что здесь вам не «гражданка», а приближённая к армейской атмосфера. Конечно, дети погружаются в неё с учётом своего возраста, постепенно и под руководством опытных наставников.

Традиции военно–патриотического воспитания норильских подростков берут своё начало с середины 1970–х годов. Спустя десять лет это направление стали развивать ветераны Афганской войны. Сейчас военно–патриотический лагерь «Мальчишки Севера» служит успешной моделью допризывной подготовки заполярной молодёжи. За эти почти 40 лет в рядах его курсантов побывали тысячи юных норильчан. В этом году лагерь развернули на базе средней школы № 9.

Как рассказала начальник лагеря «Мальчишки Севера» Дарья Удовенко, всех воспитанников разделили по взводам. В каждом — 20 курсантов, один командир и два воспитателя, в роли которых выступают педагоги из разных учебных заведений с соответствующим опытом. Всего в лагере пять мальчишеских взводов и один, состоящий из девочек. Это новшество ввели с прошлого года, именно тогда юные норильчанки впервые пополнили ряды «Мальчишек Севера».

Сюда традиционно набирают мальчишек в возрасте от 11 до 14 лет, девчонок — от 11 до 13 лет. По итогам заявочной кампании желающих попасть в лагерь оказалось намного больше, чем мест. А всего их в этот раз выделено 120. Раньше в лагерь приходили так называемые трудные подростки, стоящие на учёте в различных структурах. Сейчас, по словам Дарьи Удовенко, курсантами становятся как дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, так и подростки из вполне благополучных семей. В лагере работают психолог и медицинский работник, к которым воспитанники могут обращаться за советом и помощью.

Курсантов обеспечивают пятиразовым питанием и спальными местами, выдают камуфляжный китель, брюки, бандану и футболку, экипируют в парадную юнармейскую форму на торжественных церемониях открытия и закрытия смены. Пребывание в лагере и посещение мероприятий бесплатное для всех детей. Бойцов из Талнаха, Оганера и Кайеркана доставляют от места жительства до расположения и обратно на специальном транспорте в сопровождении преподавателей. Детская безопасность — в приоритете!

Взвод — равняйсь, смирно!

В течение трёх недель ребята, которые носят гордое звание «курсанты», знакомятся с основами военной подготовки, изучают историю Таймыра, занимаются спортом, участвуют в конкурсах. Программа у них насыщенная.

Посмотрим на расписание дня мальчишеского взвода. После подъёма и гигиенических процедур ребята обязательно прибирают спальное место и заправляют кровать. Это целая наука — постельные принадлежности необходимо заправить определённым образом и выровнять. Затем взвод отправляется на зарядку и завтрак. Место приёма пищи обязательно нужно оставить в чистоте.

После короткого перерыва начинаются занятия. Скучать ребятам некогда. Курсанты учатся разбирать и собирать автомат, занимаются строевой подготовкой и рукопашным боем, готовятся к предстоящему чемпионату по футболу и репетируют номера к смотру талантов. Важной обязанностью воспитанников лагеря стало заступление в почётный караул у знамени. Всё по–серьёзному! И стрелковая подготовка есть, да не абы какая. Ребята уже проверяли свою меткость в стрельбе из пневматической винтовки и лука.

После обеда и дневного отдыха занятия продолжаются. Вечером ребят ждут ужин и линейка, после которой женский взвод убывает домой. Мальчики проводят собрание — «свечку» повзводно, готовятся ко сну. И только теперь можно позвонить родителям. В 22 часа в лагере объявляют отбой.

Кстати, использование гаджетов — под строгим контролем. Как и перемещения по лагерю вне состава взвода. При выявлении нарушения курсант вместе с воспитателем отправляется в штаб, где пишет объяснительную. Последствием нарушений одного воспитанника станет снижение рейтинга всего взвода. А в нём учитываются все достижения курсантов: поведение, поддержание чистоты в расположении, активное участие в мероприятиях. Лучших отметят на церемонии закрытия «Мальчишек Севера».

Помимо занятий на своей базе, ребята посещают мероприятия в учреждениях образования, спорта и культуры. Сотрудничает коллектив лагеря с силовыми структурами и общественными организациями патриотической направленности. Курсанты рассказывают о ярких впечатлениях от экскурсий в пожарную часть, отделение полиции, музей «Боевого братства», занятий на скалодроме и в лазертаг–клубе. Впервые в этом году появилась возможность заниматься рукопашным боем, не покидая лагерь, — к курсантам приезжает профессиональный инструктор.

Девчонки Севера

Девичий взвод носит название «Снайперы». Девочки придумали, как расшифровать эту аббревиатуру: Сильный, Неповторимый, Активный, лучшиЙ, Патриотичный, воЕнный, кРутой. Всем этим эпитетам курсантки соответствуют в полной мере. Во взводе есть спортсменки — разрядницы по тхэквондо, туризму, баскетболу и волейболу. Кстати, в лагерных турнирах по этим играм женский взвод обошёл всех. А ещё на счету девочек высшие баллы за образцовую игровую комнату. Комиссия оценивала порядок и оформление помещения. Девочки говорят, что в начале смены мальчишки подшучивали над ними, а по мере появления побед весь скепсис сошёл на нет.

Для одной из «девчонок Севера», Кристины, это первый опыт пребывания в военно–патриотическом лагере. Поступить сюда она решила по совету одноклассницы. У девочки заметные успехи — она уже стала заместителем командира взвода. В этом ей помогает чемпионский характер. Кристина — кандидат в мастера спорта по спортивной акробатике.

Среди запоминающихся событий девочки выделили занятия по рукопашному бою, тренировки на скалодроме, лучный тир, военно–спортивную подготовку, разнообразные творческие конкурсы. А ещё воспитанницы попросили обязательно упомянуть о том, что им тоже хочется окунуться с головой в армейскую жизнь и с понедельника по пятницу жить в расположении лагеря. Они очень надеются, что в следующем году наравне с мальчишками будут нести все «тяготы и лишения».

Мотивация для поступления в военно–патриотический лагерь у его воспитанников была разной. Кто–то пришёл сюда за компанию с подругой, кому–то понравился прошлогодний опыт, некоторые — благодаря родительским настояниям. Одну из наших юных собеседниц пребывание в «Мальчишках Севера» побудило вступить в «Юнармию». Впрочем, все единодушно утверждают: не пожалели, что оказались здесь.

По словам командира отряда, девичий взвод — один из самых дружных в лагере. Все спорные моменты стараются обсуждать сразу же, поддерживают друг друга и всегда готовы подставить плечо «сослуживице». Кого–то обстановка заряжает на новые свершения, кто– то втягивается постепенно. Некоторые воспитанницы поделились, что из–за насыщенного графика порой накапливается усталость. Но снова все сошлись на том, что им по силам пройти все испытания достойно.

Воля к победе

В конце смены прошла сдача нормативов на право ношения специального берета. К этому важному событию курсанты тщательно готовились. Им необходимо было пройти полосу препятствий и продемонстрировать приобретённые навыки. Тест оказался непростым, его смогли пройти только пять лучших курсантов из каждого взвода. Тем ценнее и желаннее стала победа. После этого ребята, изъявившие желание стать юнармейцами, прошли торжественную церемонию посвящения в ряды движения. Сейчас все с нетерпением ждут пешего похода на Красные камни — не зря же они так упорно штурмовали скалодром. Поход должен состояться после церемонии закрытия лагеря, если не подведёт погода. И так уже много запланированных мероприятий пришлось проводить в помещении, а не на улице.

Что же, мальчишки и девчонки Севера прожили крайне насыщенные дни, когда каждому нужно было показать всё, на что он способен. И пусть сдать финальный экзамен удалось только 25 лучшим курсантам, все юные норильчане, как и ожидалось, с честью прошли выпавшие на их долю испытания!