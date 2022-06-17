Медицинскому персоналу норильских больниц и поликлиник с 1 июля увеличат заработную плату на 28,6%

На других территориях региона зарплата работников медучреждений вырастет на 8,6%, в том числе для административного персонала медучреждений Норильска. Увеличение предусмотрено как для врачей, так и для медсестёр и санитарок. Одновременно с этим меняется сама структура заработной платы, а именно увеличение оклада на 50%. Такая исключительная мера поддержки, по мнению главного врача межрайонной больницы № 1 Натальи Морозовой, не только порадует работников норильского здравоохранения, но и простимулирует приток новых кадров.

– При переговорах по поводу переезда в наш регион специалист спрашивает: «Какой у меня будет оклад?» — рассказывает Наталья Морозова. — Когда в ответ он слышит, что 5–6 тысяч рублей, то старается самостоятельно прибавить северный коэффициент и надбавки, в итоге у него не получается выйти на достойный уровень зарплаты. Хочется надеяться, что с новой системой приток дефицитных кадров на территорию станет более интенсивным.

Помимо привлечения новых кадров, сейчас остро стоит вопрос по удержанию уже работающих на территории специалистов. Одно из решений данного вопроса — создание для медперсонала достойных условий труда, обеспечение современным оборудованием. В этом году подписано соглашение между правительством Красноярского края, администрацией Норильска и компанией «Норникель» о реализации плана модернизации учреждений здравоохранения. Он включает в себя закупку медицинского и технологического оборудования, проведение капитальных и текущих ремонтов, а также приобретение медицинского и санитарного автотранспорта. На всё это до 2025 года будет выделено в общей сложности три миллиарда рублей. Подробнее о том, на что потратят дополнительные средства, читайте на странице 5.

Однако финансовое стимулирование — лишь одна задача из целого комплекса, который сегодня стоит перед местными медиками. Одной из самых злободневных проблем остаются жалобы пациентов, которые утекают в пространство социальных сетей. Например, не так давно норильская общественность обсуждала жалобы пациенток перинатального центра, которых не могут обеспечить глазными каплями, вазелиновой мазью и цинковой пастой. Перечисленные средства, по словам авторов публикаций, медработники предлагали купить на свой счет. Информацию о дефиците Наталья Морозова категорически опровергла, заявив, что на данный момент отделения укомплектованы необходимыми препаратами и расходными материалами на 100%.

Руководитель территориального отдела Коба Кавтеладзе подчеркнул, что каждый такой случай интересен как ему лично, так и руководителям медучреждений, и с каждым нужно разбираться индивидуально. В случае если между пациентом и врачом возникло недопонимание или есть подозрение в ненадлежащем качестве оказания медуслуг, писать нужно не на страничке в соцсети, а в управление. Для тех, кто желает сохранить анонимность, на сайте межрайонной больницы № 1 размещен QR–код. Пройдя по ссылке, можно оставить жалобу, обращение или благодарность. Однако с апреля до настоящего момента там не было зарегистрировано ни одного сообщения. В связи с этим у руководителей возникают подозрения, что в интернете зачастую обсуждают недостоверную информацию, основанную на домыслах и предположениях.

Что касается программы вакцинации, то уже около трёх месяцев в Норильск не поступает «Спутник Лайт», однако для норильчан доступны более 10 тысяч доз других видов вакцины.

За весь период пандемии в Норильске зарегистрировано 19 967 случаев заболевания, подтверждённых в лаборатории, из которых 243 — летальных. Однако нужно понимать, что в эту статистику не входят смерти пациентов от осложнений хронических неинфекционных заболеваний, сосудистых, хирургических и онкологических патологий, обострившихся на фоне перенесённого ковида.

Несмотря на то что вакцинация остаётся единственным действенным методом защиты от коварной инфекции, её темпы в Норильске сократились до пяти–семи человек в сутки. За весь период прививочной кампании вакцинировались 83 395 взрослых и 398 подростков. Ревакцинировались 16 843 человека. На сегодняшний день населению доступны 10 883 дозы вакцины для людей старше 18 лет и 53 дозы для несовершеннолетних. Среди них «Спутник V», «ЭпиВакКорона», «КовиВак». Вакцины «Спутник Лайт» на территории нет уже около трёх месяцев. Как пояснили в территориальном отделе минздрава Красноярского края в Норильске, распределение осуществляется Министерством здравоохранения РФ в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и никак не зависит от предпочтений местных медицинских работников.