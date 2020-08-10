Доверчивые норильчане лишились более одного миллиона рублей

По слепой доверчивости граждане попались на уловки мошенников. Они самостоятельно переводили деньги на их счета, сообщали секретные коды своих карт или собственноручно через банкоматы пересылали средства на неизвестные телефонные номера злоумышленников.

В отношении мошенников возбуждены уголовные дела по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

Полицейские напоминают: никогда не давайте незнакомцам данные банковских карт, не совершайте при них никаких операций у банкомата и не сообщайте коды безопасности.