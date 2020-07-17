Друг в беде не бросит. КЦСОН - 20 лет

Душевное тепло



В социально–реабилитационном отделении КЦСОН помощь предоставляется пожилым норильчанам и инвалидам, которые частично или полностью сохранили способность к самообслуживанию. Сегодня его услугами пользуются 107 человек, люди продолжают звонить в центр, а порой и приходить сюда. Важная составляющая отношений специалистов со своими подопечными — живое и активное общение, благодаря которому люди перестают чувствовать себя оставшимися за бортом жизни. Другая составляющая — это консультативная работа и организация досуга.

– Я привыкла называть тех, кто обращается в центр, друзьями, — говорит Анастасия Яковенко, заведующая социально–реабилитационным отделением. — Чтобы стать другом отделения, нужно позвонить нам, прийти на встречу. Мы работаем с каждым в отдельности, в соответствии с его потребностями и запросами составляется индивидуальная программа услуг. Затем требуется собрать пакет документов и заключить с нами договор — обычно на три месяца. Практика показывает, что строить планы на более длительный срок особого смысла нет. Не всегда после подписания договора человек посещает наши занятия, а между тем этой возможности лишаются другие. Одного квартала вполне хватает на то, чтобы понять, насколько человек нуждается в реабилитации. Если мы видим, что наш друг активен, мы работаем с ним дальше.

При заключении договора учитывается и доход человека. Если он ниже установленного прожиточного минимума, то услуги будут бесплатными, если превышает его, то придётся заплатить. Сколько — указано в прейскуранте, где обозначены основные тарифы и стоимость индивидуальной работы, то есть оказания услуг сверх того объёма, который предоставляется в группах. Например, консультация психолога тет–а–тет в отделении стоит порядка 100 рублей, сумма зависит от затраченного на посетителя времени. Понимая, что у пенсионеров и инвалидов каждая копейка на счету сотрудники отделения постарались построить работу так, чтобы получить ответ на все вопросы и решить проблему можно было в группе на бесплатных занятиях. Но, с другой стороны, всегда есть люди, которым удобнее получить допуслуги и общаться со специалистами в более комфортной для себя обстановке.

В отделении работает несколько реабилитационных групп, которые сформировались, исходя из запросов получателей социальных услуг. Тематика большинства занятий — здоровый образ жизни. Чтобы удовлетворить все желания своих подопечных,

КЦСОН заключает соглашения о сотрудничестве с муниципальными учреждениями, коммерческими организациями и благотворительными фондами. В последнее время всё больше предложений звучит именно от предпринимателей. Благодаря им пожилые люди и инвалиды, в отсутствие ограничений, могут посещать соляную пещеру, тренажёрные залы и занятия в фитнес–центрах, кинотеатры, театр и так далее. Из затрат — только проезд. Несколько групп работает и на базе отделения, например, компьютерные курсы; клуб прикладного творчества; школа психологической устойчивости и так далее. В перспективе планируется организовать занятия с представителями норильского духовенства и казачества. Удалось найти и хореографа, который будет вести уроки танцев.

– Наши друзья очень разные, — рассказывает Анастасия Яковенко. — Среди них инвалиды — молодые и в возрасте, в том числе и получившие инвалидность по профзаболеванию, пенсионеры по трудовому стажу, выслуге или вредности. Большинство из них люди активные, любознательные, ищущие, и сидеть в четырёх стенах для них — пытка. Существование отделения даёт им возможность жить активной жизнью. Когда мы стали расширять перечень услуг, к нам потянулось много семейных пар, а некоторые браки стали складываться в процессе общения. Людям жизненно важно быть востребованными.

Сейчас, в период пандемии, мероприятия перешли в интернет. Первое время телефоны в отделении разрывались, все переживали — как же они останутся без своих хобби. Они уже привыкли, что у них каждый день то бассейн, то спортзал, то кино с театром, а ещё мастер–классы, встречи и чаепития. Решили организовать онлайн–группы и работать под хештегом #сидимдомаспользой. Теперь жизнь кипит и в WhatsApp. Здесь и «Кулинарное ассорти» с рецептами, и «Мастерская радости» с вязанием, ЗОЖ, «Киномания» с фильмами, поэтический кружок «Тепло наших душ», обычные чаты. Всё так же проводятся мастер–классы, консультации. Люди знают, что они не одни, что рядом с ними друзья, готовые поддержать их в минуты хандры. А главное, можно по–прежнему делиться своими идеями и творческими находками. Действует группа психологической устойчивости, психолог на связи практически 24 часа, семь дней в неделю. Мы поняли, что мессенджеры можно успешно использовать для работы с маломобильными гражданами, которые не имеют возможности выйти из дома. Такой опыт для нас оказался своего рода пилотным проектом.

Нужда не ждёт

Название «Отделение срочного социального обслуживания» говорит само за себя. Это своего рода скорая помощь для всех категорий населения, начиная от несовершеннолетних и заканчивая инвалидами, пенсионерами, людьми без определённого места жительства, бывшими заключёнными, безработными и теми, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Его задача — оказать помощь человеку здесь и сейчас. Юрист поможет в ситуациях, связанных с восстановлением документов, трудового стажа, ответит на любой правовой вопрос. Также сотрудники отделения оказывают помощь в оплате коммуналки и оформлении ритуальных услуг. А ведь часто люди даже не знают, с чего начать.

Психолог помогает разрешить конфликтные ситуации в семье, возникшие между родителями и детьми или самими родителями. В отделении есть даже вещевой склад, куда горожане могут как принести что–то, так и взять что–нибудь себе. Благодаря соглашению с благотворительным фондом «Территория добра» нуждающимся может быть выдан продуктовый набор.

Если даже проблема находится вне компетенции отделения, вам всегда подскажут, куда можно обратиться за решением вопроса или даже запишут на приём к специалисту другого ведомства. Например, налажено плотное взаимодействие с МФЦ.