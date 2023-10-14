Друзья, а не игрушки

Зверские сказки

На празднование издалека прибыли сказочные гости во главе с Профессором зверонаук. Юные жители района вместе с мамами и папами с энтузиазмом разгадывали загадки про усатых и хвостатых, фотографировались с героями популярного мультфильма «Три кота» и белым медведем по имени Пломбир. Эти роли талантливо сыграли волонтёры библиотеки.

А потом на сцене появилась неожиданная участница мероприятия — Баба–Яга. Колдунья потеряла своего питомца — кота Ваську. Профессор зверонаук и ребята сразу же определили причину — животное сбежало, потому что Яга плохо с ним обращалась! Они научили горе–хозяйку правильно ухаживать за котом, а она пообещала соблюдать все рекомендации. И только после этого Васька вернулся, вместе с владелицей они перехватили инициативу и предложили ребятам поучаствовать в тематической викторине. Надо было вспомнить, где снимался тот или иной пушистый герой. Оказалось, участники и их родители прекрасно знают отечественную мультипликационную классику.

Будьте добры

После развлекательной части мероприятия слово взяли воспитанники талнахского отделения центра экопросвещения «Белый мишка». Эколята прочитали стихотворение, посвящённое судьбам безнадзорных животных, и призвали собравшихся обратить внимание на тех, кто остался на улице в одиночестве.

Зооволонтёр со стажем Александра Бушуева отметила, что каждый может помочь братьям нашим меньшим. Она поделилась своей историей сотрудничества с приютом, который организовало общество с ограниченной ответственностью «Бытовик». Гости увидели видеоролик о том, как команда волонтёров преображала помещения для хвостатых подопечных организации.

— Когда–то давно я впервые привезла вещи в «Бытовик», увидела здесь животных, пострадавших от человеческого равнодушия, решила помогать им регулярно. И вот, сравниваю фотографии приюта, сделанные пять лет назад и сейчас, и сердце радуется. В это место вложено много труда, любви, заботы и сил. Раньше там было небольшое помещение с кухней, операционной и комнатой с клетками, а сейчас это настоящий дом для безнадзорных животных. «Бытовик» растёт и развивается! Сейчас там устроены комфортабельные вольеры для собак, у котиков — своё уютное помещение, имеются современная полностью оборудованная ветеринарная комната и приёмная зона, — поделилась Александра Бушуева.

Также она рассказала о способах оказания помощи приюту. Внести посильный вклад может любой желающий, это несложно.

— Если вы хотите завести пушистого друга, в первую очередь рассмотрите возможность приютить обитателя приюта. Сотрудники «Бытовика» расскажут о характере и здоровье каждого подопечного. Те, кто любит животных, но по каким–то причинам, не может взять питомца в дом, могут приезжать в «Бытовик», чтобы пообщаться и погулять с ними. Зверюшки всегда рады гостям. Также можно организовать сбор гуманитарной помощи. В приюте всегда есть необходимость в сухих и влажных кормах, крупах, мясных субпродуктах. Из ненужных пледов и покрывал получаются отличные лежанки для собак и кошек, а из постельного белья — тряпочки для уборки. Мы зачастую выбрасываем эти вещи, при этом нанося вред окружающей среде, а здесь они обретут новую жизнь. Также приюту нужны волонтёры, которые будут привлекать внимание общественности к проблемам безнадзорных животных. Чем больше людей будут знать о существовании такого учреждения, тем больше шансов у его подопечных обрести хозяина. Если вы умеете снимать и монтировать видеоролики, делать фотографии, ваша помощь будет очень кстати, — отметила Александра.

Активистка рассказала о том, как легко стать волонтёром: нужно найти в социальных сетях сообщество «Бытовика» и договориться о встрече или позвонить по телефону 8 (903) 928–61–48.

Сотрудники талнахской библиотеки провели акцию ко Дню защиты животных. Коллектив учреждения собрал корма для собак и кошек. Александра Бушуева пообещала доставить посылку хвостатым, когда посетит приют в следующий раз. Сюрприз для подопечных «Бытовика» зрители встретили громкими аплодисментами. А юные гости, узнав о существовании приюта, взяли с родителей обещание обязательно поехать туда и помочь. Профессор зверонаук пообещала, что публикации о добрых делах и счастливых историях обретения животными новых владельцев обязательно появятся на страницах библиотеки в социальных сетях.

Разные судьбы

Самым долгожданным событием дня стала живая выставка, в которой участвовали питомцы читателей библиотеки. Зрители могли познакомиться с ними и узнать их историю.

Выставку открыли пятнадцатилетняя Элина и её кот по кличке Персик. Девушка рассказала, что ещё котёнком бывшие хозяева выбросили Персика в подъезд. Оттуда его и забрала семья Элины. И вот уже 15 лет Персик живёт с любящими людьми.

Мейн–куна по кличке Элиот хозяйка Наталья забрала из питомника. Она познакомила собравшихся с особенностями породы и ухода за её представителями. Женщина подчеркнула: прежде чем заводить животное определённой породы, нужно узнать о ней как можно больше, иначе можно разочароваться. Любой питомец — это большая ответственность!

Юная Милана вместе с мамой Алёной поделились историей знакомства с аквариумным тритоном Кешей. Безответственный бывший хозяин выставил стеклянную банку с амфибией в подъезд. Зато сейчас Кеша выглядит довольным и ухоженным. Кормят тритона жуками и червяками.

С грызунами некоторые владельцы тоже не справляются. Мария, хозяйка джунгарского хомяка по кличке Семечка, рассказала, что зверька прежние владельцы отдали ей из–за развившейся аллергии. В новом доме Семечка хорошо прижилась. Она ведёт исключительно ночной образ жизни, но новые хозяева к этому привыкли и теперь не представляют жизни без пушистого друга.

Ответственный юноша по имени Демид познакомил зрителей с крысой Шуней. Её тоже когда–то отдали, потому что не захотели содержать животное. Демид вместе с папой строят большую клетку, чтобы Шуня могла с комфортом там обустроиться. Свою любимицу новые владельцы точно никому не отдадут.

Кто такие бишон–фризе, собравшимся рассказали Полина и её мама. Их любимица Айка — французская декоративная болонка — похожа на белое пушистое облачко. Собаке три года, её привезли из новосибирского питомника. Она быстро подружилась с кошкой Мятой, которую когда–то забрали с улицы.

Также в выставке участвовали сатиновые мышки вместе с хозяйкой по имени Мария, улитка ахатина по кличке Инга с владелицей Викторией, чилийская белка Яша, шиншиллы Коржик и Компот — питомцы Талнахской библиотеки. Сотрудники учреждения ещё раз напомнили читателям, как правильно обращаться с животными. Например, шиншиллам нельзя нарушать диету, а посетители так и норовят угостить зверьков чем–то сладким. Если хочется покормить Коржика и Компота, то нужно обратиться к библиотекарю за специальным кормом.

Зрители были в восторге! Столько необычных животных в одном месте. Со всеми можно сфотографироваться и пообщаться. Ребята убедились, что содержание питомца — большая ответственность. Без должной заботы животное может заболеть и погибнуть. Об этом нужно задуматься прежде, чем просить у родителей хвостатого друга.

После завершения выставки все желающие отправились на мастер–классы, которые организовали сотрудники библиотеки. Каждый участник забрал на память изготовленную собственными руками поделку. А команда центра «Белый мишка» научила детей и родителей создавать из пластиковых отходов экологичные брелки в виде медведей.