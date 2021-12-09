Дудинец стал победителем Всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

XVIII Всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» является проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей» и реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». В нынешнем году на конкурс свои идеи и проекты представили более 91 тысячи участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. Победу по итогам XVIII сезона одержали 250 человек – в два раза больше, чем в предыдущем году.

Первое место в номинации «Мой Дальний Восток. Моя Арктика» занял Владимир Берестецкий, главный художник Таймырского Дома народного творчества Дудинки, представив проект «Школа тундровика», направленный на обучение детей-сирот и детей-инвалидов для их дальнейшей адаптации при возвращении в тундру. В качестве приза Владимир получил премию от партнёра номинации – Государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос», а также сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

«Подготовив детей к ведению домашнего хозяйства, мы решим насущную проблему дальнейшей социализации детей группы риска, обеспечим кадрами таймырскую тундру. Проект «Школа тундровика» реализуется с 2014 года, и мы рады, что сегодня он получил поддержку на федеральном уровне», – рассказал Владимир Берестецкий.

Ещё одна жительница края, Ольга Тарасенко, учитель из посёлка Красногорьевский, заняла третье место в номинации «Моя семья: преемственность, ценности и смыслы». Она представила семейный «Cuboro клуб» в родном посёлке – уникальное место, совмещающее в себе как семейный игровой клуб, так и образовательный центр. Еще одним победителем конкурса от нашего региона стал Андрей Шнайдер, аспирант Сибирского федерального университета, с проектом создания фольклорной арт-лаборатории, работа которой будет направлена на сохранение и популяризацию народной культуры страны.