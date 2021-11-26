Дудинка приглашает на Таймыр специалистов из других субъектов Федерации

В её рамках предусмотрена финансовая поддержка для работодателей, привлекающих квалифицированных работников на вакансии, которые не могут быть заполнены из местных трудовых ресурсов. Размер выплаты составляет 225 тысяч рублей. Средства могут быть использованы на оплату проезда приглашённого специалиста к месту работы, проживание и обустройство, повышение квалификации и другое в течение двух лет с момента трудоустройства.

«Работодатели Дудинки участвуют в этой программе с 2019 года. За это время к нам за помощью несколько раз обращались три предприятия. Совместными усилиями специалисты были найдены. Их поиск осуществляется с помощью общероссийской базы вакансий «Работа в России». Так, один из предпринимателей в этом году пригласил работать в столицу Таймыра юриста, который с 1 сентября приступил к своим обязанностям», — рассказала директор Центра занятости населения Дудинки Ангелина Зинковская. Также она отметила, что на сегодняшний день на Таймыре самой востребованной профессией является водитель (всех категорий), что связано с промышленным освоением Арктики и приходом на территорию недропользователей.