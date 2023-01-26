Дудинский спортивный комплекс подал иск в суд на недобросовестного подрядчика

В прошлом году в Дудинке стартовало строительство этнопарка «Таймыр. Легенды тундры». Проект стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2021-2022 годах.

Дудинский спортивный комплекс, который выступал заказчиком, в апреле прошлого года заключил договор с подрядной организацией «Заман». Подрядчик должен был закончить все работы к 1 ноября. Сумма контракта составила 101,041 млн рублей. Однако свои обязательства он не выполнил.

«Заказчик считает, что подрядчик необоснованно уклонился от предоставления исполнительной документации и участия в сверке выполненных работ, что привело к возникновению у МАУ «ДСК» убытков в размере 47 269 618,72 рубля», - сообщает пресс-служба краевого арбитражного суда.

Также спорткомплекс требует наложить арест на имущество, которое было приобретено подрядчиком в рамках реализации проекта.