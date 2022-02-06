«Дуглас» – долгий путь к возрождению

Большая удача

Над первом этапе работ воздушным судном занимается целая группа профессиональных авиареставратов из новосибирской компании «Геликоптер», которая базируется на территории аэродрома Мочище. Здесь уже реставрировали самолеты По–2, Як–12, Ил–14 и вертолеты Ми–1, Ка–26 и Ми–6. А вот американские самолёты, да ещё времён Второй мировой войны пока не попадались. Но, по заверению участников восстановления винтокрылой машины, это даже интереснее, подобные находки — большая удача для настоящих специалистов по ремонту авиационной техники. В качестве консультантов к работам привлекли американских коллег.

Сначала команда из пяти человек очистит внешнюю и внутреннюю поверхности фюзеляжа от краски и загрязнений. Затем специалисты проведут оценку повреждений каждой детали. Далее начнётся непосредственно ремонт «Дугласа». На данный момент рассматривается два возможных варианта развития событий: либо покупать все необходимые детали по отдельности, либо приобрести два списанных самолёта той же модели и разобрать их на запчасти. По предварительным расчётам реставрация «борта Тюрикова» займёт около двух лет. После чего самолёт отправится в свой последний рейс в Красноярск.

Его планируют установить в специальном ангаре на историческом острове Молокова, где по задумке членов красноярского отделения Русского географического общества хотят создать парк–музей освоения Севера. Изначально планировалось восстановить самолёт до рабочего состояния и, может, даже иногда поднимать ленд–лизовскую машину в небо. Но, увы, реставраторы данный вариант отвергли, объяснив это тем, что машина более 70 лет пролежала в заполярной тундре, и, хоть авиационный металл не ржавеет и не рассыпается в труху, даже у такого долговечного материала накапливается «усталость», и старичок–американец, к сожалению, уже больше никогда не поднимется в небо.

Немного истории

Для тех, кто не в курсе, что это за «борт Тюрикова». «Дуглас–С47» был поставлен СССР по ленд–лизу ближе к концу войны. Когда отгремели последние выстрелы Второй мировой, технику перебросили на Крайний Север для перевозки пассажиров. Для адаптации самолёта под гражданские нужды с него сняли всё вооружение и демонтировали пулемётную турель, расположенную на крыше машины.

Несколько лет «Дуглас» служил верой и правдой в Заполярье, вплоть до своего последнего полёта в 1947 году. Самолёт совершал рейс из небольшого поселения на мысе Кожевникова в Красноярск. Практически сразу после взлёта он попал в облако плотных снежных зарядов. Видимость была нулевой. Опытный полярный лётчик капитан Максим Тюриков принял решение не сажать машину, чтобы переждать пургу, а наоборот, ускориться и обогнать непогоду, и это экипажу удалось, но через час полёта у «Дугласа» отказал левый двигатель. Шторм настиг воздушное судно, а ещё через пару часов начал глохнуть и второй двигатель. Экипаж принял решение совершить аварийную посадку прямо в заснеженную тундру. Тюриков был настоящим асом, и ему удалось каким–то чудом приземлить многотонного стального гиганта в сугроб. Машина села без проблем, но уже на земле в процессе торможения одно колесо провалилось под наст на обледенелом болоте, и «Дуглас» скапотировал — уткнулся носом в землю. В результате удара были серьёзно повреждены приборные панели, винты и рация.

Поиски пропавшего самолёта длились 14 дней. На его борту были 29 человек, включая членов экипажа. В их числе — шесть женщин и трое детей. Однако спасательная экспедиция обнаружила на месте крушения лишь 22 человека. Сам пилот Максим Тюриков, борт–механик и ещё пять человек на четвёртый день после аварийной посадки ушли в тундру. Тело Тюрикова было обнаружено шесть лет спустя в 120 километрах от самолёта. По одной из версий, группа ушла за помощью, по другой — пятеро пассажиров, ушедших вместе с пилотом, были заключёнными, которых отправили на самолёте по этапу. А увести их из лагеря членам экипажа пришлось из–за назревающих конфликтов между обычными пассажирами и уголовниками. Эту версию подтверждают и воспоминания некоторых пассажиров со слов их потомков.

Неприкаянный «Дуглас»

У «борта Тюрикова» непростая судьба, а его новейшая история — тема для отдельной статьи или даже фильма. Организаторы и идейные вдохновители проекта по спасению «Дугласа» около десяти лет вынашивали идею по возвращению легендарного самолёта в его финальный пункт назначения — Красноярск, но довольно долго не удавалось найти средств на столь амбициозный и дорогостоящий проект.

К демонтажу самолёта и вывозу его по частям из авамской тундры члены красноярского и норильского отделений Русского географического общества приступили лишь в 2016 году, подобная операция в северных широтах проводилась впервые в мире. Машину сначала разобрали на несколько частей и в таком виде с помощью вертолёта транспортировали на специально пригнанную к месту работ баржу. Тогда удалось перевезти тело самолёта и шасси, а вот с крыльями возникло немало проблем. Имея небольшой вес и огромную парусность, они слишком сильно раскачивались на ветру, грозя утянуть на грешную землю вертолёт. В результате члены экспедиции приняли решение вернуться за ними зимой и транспортировать до Норильска по зимнику с помощью вездеходов и трэколов. Эту операцию члены РГО провели уже в 2017 году. Основные же части были доставлены на барже в Норильск, затем в Дудинку и оттуда, опять же водным путём, в Красноярск.

Об успехе операции докладывали на самом высоком уровне, а организаторы экспедиции «Борт Тюрикова. Возвращение» получили высшую награду РГО — «Хрустальный компас» в номинации «Лучшая экспедиция по России» из рук самого Президента РФ Владимира Путина. Сам самолёт был помещён в специально выделенный местными властями для его хранения ангар. Тогда казалось, что вопрос с его реставрацией решён, как и с организацией небольшого временного музея, пока будут строиться павильоны парка–музея освоения Севера на острове Молокова. Но, увы...

Сначала выяснилось, что денег на реставрацию самолёта нет, и в ближайшие несколько лет не предвидится, а потом «Дуглас» лишился крыши над головой. Как оказалось, выделенный для его хранения ангар относится к фонду ветхих строений, и его необходимо снести — столица края готовилась принять у себя Универсиаду–2018. И тут встал вопрос: куда же деть бездомного гиганта? К счастью, у одного из членов красноярского РГО нашёлся знакомый, который и приютил «Дугласа» на автостоянке по продаже подержанных авто, там самолёт простоял несколько лет, шокируя своим монументальным профилем потенциальных покупателей транспортных средств.

Своими силами

Пока шёл поиск инвесторов, готовых потратить несколько миллионов на восстановление машины, организаторы экспедиции начали ремонтировать «Дуглас» своими силами. Первое, что было сделано, — проведена дезактивация кабины самолёта. Дело в том, что до 1950–х годов на боевых машинах в качестве фосфоресцирующей краски в навигационных приборах использовался РАДИЙ! При этом сами по себе такие радиоактивные навигационные приборы особой опасности для экипажа не представляли. Толстые стёкла и корпус практически полностью экранировали излучение. Проблема состояла в том, что за 70 лет в тундре к «Дугласу» наведывались, хоть и редкие, гости, и датчики были либо разбиты, либо вырваны с корнем и разобраны на сувениры. Герметичность оказалась нарушена, а радий разлетелся по всей кабине в виде дисперсной пыли. В результате приборная панель и место пилота ощутимо фонили — это участники экспедиции выяснили ещё на месте обнаружения самолёта.