Думаем и богатеем

Торжественную линейку — открытие мероприятия провели директор школы Наталья Кузякина и педагог Анна Прилепо — куратор фестиваля.

Участниками фестивальной гонки стали ученики школы с 1 по 11–й классы. Для родителей организаторы приготовили занятия с сотрудниками налоговой инспекции.

Конкурсантам пришлось продемонстрировать и знания, и способности. В рамках эстафеты ребята на скорость писали слова, связанные со сферой финансов.

Одно из испытаний — вышибалы — прошло на спортивной площадке. Каждая команда успела побывать в роли нападающего и защитника.

Популярные мультяшные герои Смешарики учили юных зрителей тратить деньги с умом — составлять списки покупок и искать скидки.

Ученики педагогического класса перевоплотились в финансовых советников и рассказали о мошеннических кознях. А наставники научили распознавать алгоритмы аферистов.

Креативность проявили в конкурсе на создание собственной валюты, которую тут же презентовали общественности. Так, привычные банкноты участники заменили листьями растений, которые выращивают в специальных теплицах.

В награду за выполнение заданий команды получали «валюту», которую обменивали на мерч фестиваля.

Текс и фотографии Василисы Ламовой