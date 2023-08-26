Душевно пробежались

Второй уникальный трейл на плато Путорана прошёл 19 августа. Агентство развития Норильска вместе с командой ивент–агентства Smart Action собрали у горы Отдельной спортсменов–любителей и профессиональных трейлраннеров из 19 городов страны. Участники могли попробовать свои силы на четырёх дистанциях: «Полярная лиса Т7», «Северный олень Т15», «Сапсан Т30» и «Белый медведь Т50». Для детей организаторы предусмотрели дистанции «Лемминг» на 500 и 1000 метров. Забег состоялся благодаря поддержке администрации Норильска и компании «Норникель». В числе спонсоров выступили магазин спортивных товаров «Спортландия», авиакомпания NordStar, бренды Gel4U (спортивное питание) и «Ароматы Таймыра».

– Самым главным для нас было обеспечение безопасности. Перед стартом на каждой дистанции мы проверяли рюкзаки спортсменов на наличие всего необходимого. Служба дистанции и разметки работала на территории несколько месяцев, чтобы сделать трек максимально безопасным. Сотрудники, готовые к любой нештатной ситуации, встречали спортсменов на контрольных точках маршрута и пунктах питания. На мероприятии дежурят кареты скорой помощи и сотрудники МЧС, — поделилась Наталья Бутакова, представитель Smart Action.

Помимо общей физической подготовки и позитивного настроя участникам на дистанциях от 15 километров необходимы специальное снаряжение и экипировка. До забега не допускались спортсмены без влагозащитной куртки с проклеенными швами, аптечки, устройства с GPS–навигатором, налобного фонаря с комплектом батареек, термоизоляционного одеяла и запаса питьевой воды.

Трейловый бег, или трейлраннинг, — это бег по пересечённой местности: лесам, полям, горам, ущельям, пустыням. Здесь нет чётких ограничений по протяженности дистанции, она, скорее, зависит от ландшафта и фантазии организаторов. Российская ассоциация трейлраннинга создана в 2017 году. В число самых масштабных и живописных маршрутов России входят Honor Vladivostok Ice Run (по льду Японского моря), Baikal Ice Marathon (21 и 42 километра по замёрзшему озеру), Dagestan Wild Trail (до 120 км по ущельям, пикам и аулам нетуристического Дагестана), а также трассы в Калуге, на Красной поляне, Алтае, Урале и многие другие.

– История Norilsk Trail началась ещё в 2019 году, когда местные трейлраннеры Демьян Булавинец и Юрий Энгельгардт впервые пришли в АРН с идеей создать в городе сообщество любителей бега по пересечённой местности. В 2020–м мы объединили усилия с командой Smart Action, так появился первый фестиваль Norilsk Trail, собравший в 2022 году около 40 участников. Сейчас их число выросло почти в четыре раза — это отличный показатель! Мы планируем провести соревнования и в следующем году, при этом увеличить количество и протяжённость дистанций. Также по запросу профессионального спортивного сообщества мы подберём оптимальную дату, которая не будет пересекаться с другими соревнованиями федерального уровня, — рассказала замдиректора АРН по развитию туризма Анастасия Король (на фото в центре).

Андрей Степанов, победитель трассы «Северный олень Т15»:

– Для меня это был первый опыт участия в подобных забегах. Эмоции непередаваемые, очень яркие. Я занимаюсь бегом года три, и при выборе трассы были некоторые сомнения. Мы с другом предварительно сходили в поход, осмотрели маршрут, он очень разнообразный. В итоге я выбрал дистанцию в 15 километров, а мой товарищ бежал 30. Это грандиозный опыт! Скорее всего, это не последний мой забег, буду пробовать ещё.

Москвичка Вера Ярославцева, 60 лет, серебряный призёр дистанции «Белый медведь Т50»:

– В марафонах и трейлах я принимаю участие с 2014 года. За это время по пересечённой местности бегала примерно 30 раз, а в марафонах — 40. Хотя всю жизнь считала себя не спортивной. Где–то в 50 лет пошла на фитнес и там увидела объявление о первом забеге. Маршрут составлял всего 10 километров, но я получила большой заряд воодушевления. Ты буквально преодолеваешь себя, свои страхи. При этом заметила, что пока я активно бегаю, меня не беспокоит сердце. Оно дало о себе знать во время пандемии, когда спортивные залы были закрыты. Я не любитель ходить по врачам и при подготовке к марафонам стараюсь полагаться на свои ощущения, рассчитывать нагрузку.

В вашем городе мне очень понравилось. Всё очень душевно, люди добрые и отзывчивые. После награждения незнакомцы подходили ко мне и поздравляли, хотя кто я для них? Очень милые ребята–волонтёры помогали на дистанции. Удивительно красивая природа. Возможно, я вернусь к вам в следующем году.

Для болельщиков и гостей события с утра и до самого закрытия стартового городка работал фудкорт, где желающие могли попробовать северные блюда, например питьевой суп с олениной и мороженое «Шахтёр», а также восточную кухню. Своим выступлением гостей забега порадовал местный творческий коллектив «РЕД О». А завершился большой спортивный праздник концертом Антона Токарева, который исполнил свой кавер–хит «Седьмой лепесток» и спел вместе с норильчанами, спустившись со сцены.

– Мы всегда стараемся создавать мероприятия для широкой аудитории, чтобы интересно было и спортсменам, и гостям соревнований. Norilsk Trail — одно из таких мероприятий. Совсем недавно в Дудинке прошёл этап чемпионата мира по плаванию на открытой воде X–WATERS Yenisei. А через две недели на озере Лама пройдёт чемпионат по фридайвингу «Глубина Путорана 2023». Норильчане становятся всё более спортивными, а сам город — более интересным не только для туристов, но и для самих жителей. Это здорово помогает территории развиваться, — говорит Максим Миронов, директор АРН.

Самый экстремальный маршрут — «Белый медведь Т50» — шёл мимо рудника «Скалистый», вдоль реки Хараелах, затем обогнул Листвянку, захватил подъём на гору Сокол и спуск по ущелью Красные Камни. На трассе работали четыре пункта питания. Участники стартовали в 5 часов утра, а завершилась гонка ближе к 17 часам вечера. Безоговорочным победителем стал Вячеслав Гимранов (на фото в центре) с результатом 5:34:31.

– Трейловыми забегами я занимаюсь примерно лет пять. Не могу себя назвать опытным спортсменом в этой дисциплине. Со школы я активно бегаю на лыжах, а обычный бег стал своего рода заменой на лето. В основном я принимаю участие в соревнованиях в Красноярске. Один раз ездил в Сочи. И вот теперь — Норильск. А такая длинная дистанция — мой личный рекорд. В основном бегал 10–20 километров, 30 — потолок.

Трасса была сложной. Не в плане подъёмов, всё же в окрестностях Красноярска есть маршруты круче и выше. На Хараелахе основной проблемой стала сама дорога — камень мокрый, скользкий. Тут нужны сильные и выносливые ноги. Мне понравилось, как мероприятие было организовано. Даже не могу придумать никаких замечаний. Всё было здорово!

Фото Владимира МАКУШКИНА и телеграм–канала Norilsk Trail