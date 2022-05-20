Два доверху груженых КАМАЗа мусора было вывезено с берега озера Долгое в минувший четверг

Акций, кстати, на берегу озера проходило сразу три: в рамках проекта «Норникеля» - «Чистый Норильск», федерального проекта «Чистая Арктика» и акции «Вода России» Всероссийского общества охраны природы, председателем которого является легенда мирового хоккея.

Участие в генеральной уборке приняли более 350 сотрудников с 30 предприятий «Норникеля», представляющих движение молодых специалистов «Лидер». Особое впечатление на Вячеслава Фетисова произвели семьи, пришедшие потрудиться на общественных началах со своими детьми.

- Мы точно знаем, что ребёнок, который посадил дерево или убрал мусор, будет всю свою жизнь стараться не навредить, а наоборот, приумножить, сохранить и передать будущим поколениям. На самом деле это может стать визитной карточкой того, что происходит в Арктике. Самое главное, что «Норникель» делает, а не только обещает, в отличие от многих. Приятно тут находиться и осознавать, что здесь зарабатывают с умом, тратят на перспективу, и люди это ценят. Для них это родной дом.

Напомним, масштабная программа «Норникеля» «Чистый Норильск» стартовала в апреле 2021 года. На санитарную очистку промышленных зон выделено более 40 млрд рублей. По словам вице-президента «Норникеля» по федеральным и региональным программам Андрея Грачева, этот проект опередил федеральную программу «Чистая Арктика», а теперь успешно в нее интегрировался. За полтора года существования разобрано свыше 100 неиспользуемых зданий и сооружений, убрано 37 000 тонн металлолома и 247 000 тонн мусора. Благодаря проекту создано почти 900 рабочих мест. Для региона закуплена 121 единица техники, на что потрачено более трёх с половиной миллиардов рублей. Причем часть техники уникальна и создавалась специально под экологический проект. Однако, по словам Андрея Грачева, такие грандиозные цифры не самое главное.

- Важно, что проект носит общенародный характер, - отметил он. - Представляете, люди в наше время выходят на уборку территорий после рабочих смен, а не в рамках субботника. Самое главное, этот проект демонстрирует на практике, что компания не страдает территориальным эгоизмом. Мы не делим город на производственные площадки и городские, убираем с территории всё. Для нас весь город родной, он составляет единое целое.