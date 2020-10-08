Два ДТП в один день

Первая авария с пострадавшим произошла 7 октября, около 10 утра, на 2-м километре автодороги Норильск — Кайеркан. По предварительной версии нетрезвый водитель «КАМАЗа», двигаясь в сторону Кайеркана, столкнулся с остановившимся на обочине грузовиком «МАН». В ДТП пассажир «КАМАЗа» получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован в горбольницу. Водитель — виновник происшествия — с места аварии скрылся, но в течение часа был найден сотрудниками полиции и задержан.

Госавтоинспекторы установили, что виновник ДТП управлял автомобилем, принадлежащим частному лицу, не имея водительского удостоверения. Задержанный объяснил полицейским, что покинул место аварии из-за того, что находился в нетрезвом состоянии и настолько испугался ответственности, что даже не подумал о здоровье своего пассажира, оставляя его в разбитом авто.

В настоящее время водитель помещён в изолятор временного содержания.

Второе ДТП с ребёнком произошло около 16 часов в районе дома № 40 на улице Комсомольской. По предварительной версии, водитель автомобиля «Хёндай» не уступил дорогу и совершил наезд на 10-летнего школьника, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Ребёнка с места происшествия госпитализировали в городскую больницу с ушибами.

Полицейские просят очевидцев и свидетелей ДТП со школьником позвонить по телефонам: 43-54-58, 43-54-59 или 102. Это необходимо для выяснения всех обстоятельств происшествия.

Снова и снова госавтоинспекторы призывают всех участников дорожного движения соблюдать ПДД. Отдельная просьба к автомобилистам — не садитесь за руль в нетрезвом виде, будьте внимательными на пешеходных переходах, а также соблюдайте скоростной режим и учитывайте погодные и дорожные условия.