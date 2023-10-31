Два проекта Агентства развития Норильска удостоены общенациональной премии «Маршрут года»

В номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» первого места удостоена презентованная АРН экскурсия «Из глубин на-гора», а созданный агентством журнал «Притяжение Таймыра» занял третье место в номинации «Лучший туристический путеводитель». Оба проекта разработаны при поддержке «Норникеля».

Дипломы лауреатов премии по итогам презентации проектов получили специалисты направления «Развитие туризма» АРН Екатерина Болтачева и Анжела Ткаченко.

Автобусно-пеший маршрут «Из глубин на-гора» включает в себя посещение двух промышленных площадок (шахта «Ангидрит» рудника «Кайерканский» и майнинговая ферма BitCluster) и Музея Норильска. Все объекты маршрута объединяет концепция добычи полезных ресурсов в суровых условиях Арктики, а его ключевая идея – позволить экскурсанту почувствовать вдохновение для раскрытия собственного потенциала, чтобы выдать собственный ресурс на-гора (в шахтёрском сленге это означает «на поверхность»). По дороге на первую локацию гид-экскурсовод рассказывает историю освоения норильских руд и строительства комбината. В шахте каждый экскурсант облачается в спецодежду, получает самоспасатель с горняцким фонарём (общий вес обмундирования – около 10 кг). После этого начинается знакомство с работой подземной техники, с принципами управления настоящей буровой машиной. Вкусное завершение первой части экскурсии – сытный обед в шахтёрской столовой. По пути в Первый дом Норильска говорится о специфике жизни в Арктике и особенностях освоения территории. Далее – знакомство с историей строительства и «переездов» легендарного дома, а также с бытом первых геологов Норильска в суровых условиях Заполярья. По дороге к майнинговой ферме экскурсовод раскроет тайны природных ресурсов, которые исторически добывались на Таймыре, расскажет о мягком золоте, купцах Сотниковых и «золоте дураков». Посещение майнинговой фермы позволит понять, как появилось цифровое золото, и увидеть, как добываются биткоины и другие цифровые монеты.

«В самой северной шахте, доступной туристам, вы сможете почувствовать себя настоящим горняком, забурив шпур под руководством инструктора в действующей самоходной буровой установке, сумеете побывать в кабине машиниста огромной погрузо-доставочной машины, в ковш которой входит 10 тонн руды, что по весу сравнимо с двумя азиатскими слонами, увидите процесс добычи ангидрита - минерала, который используется для заполнения пустых горных выработок. Затем посетите Первый дом города, построенный знаменитым учёным, геологом и первооткрывателем Николаем Урванцевым. А после поймёте, как мороз и ветер помогают производству крипты», – рассказала на презентации маршрута Екатерина Болтачева.

Журнал «Притяжение Таймыра» знакомит с удивительным миром таймырской Арктики. На страницах путеводителя размещены увлекательные тексты и фотографии, посвящённые природным локациям и главным достопримечательностям территории, флоре и фауне полуострова, доступным на сегодня видам туризма и турпродуктам от местных операторов и экскурсионных бюро.

«Создавая наш путеводитель, мы сделали пять главных шагов. Первым делом изучили свою территорию. Для этого, начиная с 2018 года, провели серию экспедиций по Таймыру, самому большому полуострову страны, площадь которого составляет 400 тысяч кв. км. Добрались, в частности, до отдалённых таймырских посёлков, бухты Прончищевой, Бреховских островов, мыса Челюскин, Диксона, архипелага Северная Земля. Исследовательские поездки с участием учёных, путешественников, представителей туристической индустрии, культурного и музейного сообществ помогли понять возможности для развития научно-познавательного, этнического, промышленного, круизного и других видов туризма на Таймыре, – рассказала Анжела Ткаченко. – Второй важный шаг – создание банка фотографий. Для этого в каждую экспедицию мы брали с собой профессиональных фотографов. Третьим шагом стала разработка собственного брендбука, подчёркивающего уникальность туристско-рекреационного кластера «Арктический». Четвёртым – структурирование огромной территории туркластера. И, наконец, пятый шаг на пути создания яркого и понятного путеводителя – оформление с акцентами на качественный фотоконтент и инфографику».

На участие в «Маршруте года» в этом году было заявлено более 540 проектов из 60 регионов России, в финале соревновались авторы почти 270 инициатив. Агентство развития Норильска стало единственным участником от Красноярского края, прошедшим в общенациональный финал престижного отраслевого конкурса в этом году. В прошлом году по итогам федеральной туристской премии презентованный АРН маршрут X-WATERS Plateau Putorana завоевал гран-при как лучший спортивный маршрут.