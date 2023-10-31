МАУ ИЦ «Норильские новости»

Два проекта Агентства развития Норильска удостоены общенациональной премии «Маршрут года»

Два проекта Агентства развития Норильска удостоены общенациональной премии «Маршрут года»

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Два проекта Агентства развития Норильска удостоены общенациональной премии «Маршрут года»

Финал Х Всероссийской туристской премии «Маршрут года» состоялся в Уфе в рамках III Международного форума по этнотуризму.

Два проекта Агентства развития Норильска удостоены общенациональной премии «Маршрут года»Учебный полигон шахты «Ангидрит» рудника «Кайерканский»Два проекта Агентства развития Норильска удостоены общенациональной премии «Маршрут года»Первый дом НорильскаМайнинговая ферма BitCluster​Журнал «Притяжение Таймыра»

В номинации «Лучший маршрут промышленного туризма» первого места удостоена презентованная АРН экскурсия «Из глубин на-гора», а созданный агентством журнал «Притяжение Таймыра» занял третье место в номинации «Лучший туристический путеводитель». Оба проекта разработаны при поддержке «Норникеля».

Дипломы лауреатов премии по итогам презентации проектов получили специалисты направления «Развитие туризма» АРН Екатерина Болтачева и Анжела Ткаченко.

Автобусно-пеший маршрут «Из глубин на-гора» включает в себя посещение двух промышленных площадок (шахта «Ангидрит» рудника «Кайерканский» и майнинговая ферма BitCluster) и Музея Норильска. Все объекты маршрута объединяет концепция добычи полезных ресурсов в суровых условиях Арктики, а его ключевая идея – позволить экскурсанту почувствовать вдохновение для раскрытия собственного потенциала, чтобы выдать собственный ресурс на-гора (в шахтёрском сленге это означает «на поверхность»). По дороге на первую локацию гид-экскурсовод рассказывает историю освоения норильских руд и строительства комбината. В шахте каждый экскурсант облачается в спецодежду, получает самоспасатель с горняцким фонарём (общий вес обмундирования – около 10 кг). После этого начинается знакомство с работой подземной техники, с принципами управления настоящей буровой машиной. Вкусное завершение первой части экскурсии – сытный обед в шахтёрской столовой. По пути в Первый дом Норильска говорится о специфике жизни в Арктике и особенностях освоения территории. Далее – знакомство с историей строительства и «переездов» легендарного дома, а также с бытом первых геологов Норильска в суровых условиях Заполярья. По дороге к майнинговой ферме экскурсовод раскроет тайны природных ресурсов, которые исторически добывались на Таймыре, расскажет о мягком золоте, купцах Сотниковых и «золоте дураков». Посещение майнинговой фермы позволит понять, как появилось цифровое золото, и увидеть, как добываются биткоины и другие цифровые монеты.

«В самой северной шахте, доступной туристам, вы сможете почувствовать себя настоящим горняком, забурив шпур под руководством инструктора в действующей самоходной буровой установке, сумеете побывать в кабине машиниста огромной погрузо-доставочной машины, в ковш которой входит 10 тонн руды, что по весу сравнимо с двумя азиатскими слонами, увидите процесс добычи ангидрита - минерала, который используется для заполнения пустых горных выработок. Затем посетите Первый дом города, построенный знаменитым учёным, геологом и первооткрывателем Николаем Урванцевым. А после поймёте, как мороз и ветер помогают производству крипты», – рассказала на презентации маршрута Екатерина Болтачева.

Журнал «Притяжение Таймыра» знакомит с удивительным миром таймырской Арктики. На страницах путеводителя размещены увлекательные тексты и фотографии, посвящённые природным локациям и главным достопримечательностям территории, флоре и фауне полуострова, доступным на сегодня видам туризма и турпродуктам от местных операторов и экскурсионных бюро.

«Создавая наш путеводитель, мы сделали пять главных шагов. Первым делом изучили свою территорию. Для этого, начиная с 2018 года, провели серию экспедиций по Таймыру, самому большому полуострову страны, площадь которого составляет 400 тысяч кв. км. Добрались, в частности, до отдалённых таймырских посёлков, бухты Прончищевой, Бреховских островов, мыса Челюскин, Диксона, архипелага Северная Земля. Исследовательские поездки с участием учёных, путешественников, представителей туристической индустрии, культурного и музейного сообществ помогли понять возможности для развития научно-познавательного, этнического, промышленного, круизного и других видов туризма на Таймыре, – рассказала Анжела Ткаченко. – Второй важный шаг – создание банка фотографий. Для этого в каждую экспедицию мы брали с собой профессиональных фотографов. Третьим шагом стала разработка собственного брендбука, подчёркивающего уникальность туристско-рекреационного кластера «Арктический». Четвёртым – структурирование огромной территории туркластера. И, наконец, пятый шаг на пути создания яркого и понятного путеводителя – оформление с акцентами на качественный фотоконтент и инфографику».

На участие в «Маршруте года» в этом году было заявлено более 540 проектов из 60 регионов России, в финале соревновались авторы почти 270 инициатив. Агентство развития Норильска стало единственным участником от Красноярского края, прошедшим в общенациональный финал престижного отраслевого конкурса в этом году. В прошлом году по итогам федеральной туристской премии презентованный АРН маршрут X-WATERS Plateau Putorana завоевал гран-при как лучший спортивный маршрут.

Фото предоставлено Агентством развития Норильска  предоставлено музеем Норильска
31 октября в 16:03 440
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