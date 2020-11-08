Два руководителя «Норникеля» названы в числе лучших управленцев 2020 года

29 октября состоялась церемония вручения главной премии в области управления «Топ–1000 российских менеджеров», которая присваивается лучшим руководителям за высокие профессиональные достижения и вклад в развитие своей компании, отрасли и за плодотворную деятельность, направленную на усиление российской экономики и укрепление репутации отечественного бизнеса на международной арене.

На премию номинируются лидеры рейтинга «Топ–1000 российских менеджеров». Этот рейтинг составляется ежегодно в течение 20 лет и является инструментом оценки профессиональной репутации российских менеджеров высшего звена. В этом году премия была вручена в 12 функциональных и 3 специальных номинациях.

Лучшим директором по отношениям с органами власти признан статс–секретарь — вице–президент по взаимодействию с органами власти «Норникеля» Дмитрий Пристансков. «Я горд, что имею отношение к менеджерскому сообществу и, конечно, к компании «Норникель», — сказал во время церемонии награждения Дмитрий Пристансков.

Лучшим директором по логистике и цепям доставок стал директор департамента логистики «Норникеля» Равиль Насыбуллов. «Я хочу поблагодарить уважаемое жюри, а также свою компанию, которая даёт возможность реализоваться в полной мере: логистика в регионах нашего присутствия требует непростых решений», — отметил Равиль Насыбуллов.