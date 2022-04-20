Две норильские компании стали победителями Международного конкурса качества «ГЕММА-2021»

Статус лауреата и высшую награду «Золотую статуэтку» в этот раз получили более 40 российских предприятий, в число которых вошли и наши земляки. Лауреатами - представителями Норильска - стали: стоматология «Ультраденик» и салон красоты МON AMI.

В течение прошлого года компании-участники проходили независимую экспертную оценку отборочного этапа, итоги которого были объявлены в конце года. В финале же производился расширенный анализ качества товаров и услуг конкурсантов. Посмотреть видеозапись с церемонии объявления победителей и ознакомиться со списком лауреатов в ближайшее время можно будет на официальном сайте проекта.

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» проходит с 2002 года в 78 регионах России. Структура проекта включает официальные представительства в Китае, Бразилии и Болгарии, а география его партнёров – 64 страны. Задача конкурса – выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий различных отраслей производства и услуг, а также продвижение интересов этих компаний в России и за её пределами.