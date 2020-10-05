Три норильские семьи наградили медалями «За любовь и верность»

Семьи Кузьмич и Корякиных, а также семья Мышкиных из Снежногорска отмечены наградами «За любовь и верность». Одна сторона медали украшена ромашкой – символом дня семьи, а на другой лики Петра и Февронии Муромских – покровителей семейного счастья.

Медалью награждаются семьи, в которых царит любовь и верность, в которой годами складывались крепкие семейные устои, где супруги рука об руку добивались семейного благополучия.

- Только крепкая и любящая семья в состоянии преодолеть все сложности и жизненные трудности. И я невероятно горд, что такие семьи у нас в Норильске есть. Ведь наша общая цель, цель каждого гражданина это сбережение семейных ценностей. Для меня большая ответственность вручать эти медали семьям нашего города, которые более 45 лет вместе, известные крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности. Уверен, что, смотря на вас, в будущем число крепких, дружных и счастливых семей в нашем городе будет только расти. Пусть в ваших домах всегда царят любовь, согласие и благополучие! Берегите друг друга и будьте счастливы! – обратился к семьям Николай Тимофеев.