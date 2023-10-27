Две сотни норильчан пройдут обучение в Школе лавинной безопасности

«Мы живём в горной местности, лавины здесь бывают ежегодно. Чаще они сходят в горах без последствий для людей, но иногда разрушают инфраструктуру и уносят жизни. При этом в Норильске немало людей, увлечённых активными видами спорта и отдыха, в том числе в горах. Они идут в походы, на восхождения, но многие из них не имеют базовых знаний о лавинной безопасности. Мы считаем, что это неправильно, поэтому организовали проект», — рассказал Алексей Яковлев, автор проекта «Школа лавинной безопасности».

В течение 20 теоретических и практических занятий дети в возрасте от десяти лет и взрослые участники научатся пользоваться лавинным оборудованием, распознавать лавиноопасные участки, узнают, как преодолевать эти места, как распознать ловушки рельефа и как себя вести при ЧС, как помочь себе и товарищу, как найти человека в лавине при помощи датчиков. Для организации занятий руководителям спортивных секций и федераций нужно подать заявку. Теорию будут преподавать в помещении, для практики не потребуется выходить в горы, говорят специалисты, достаточно двора, покрытого снегом. В роли преподавателей выступят члены Ассоциации горных гидов России, Федерации альпинизма России: Алексей Яковлев, Павел Беспрозванных и Алексей Комиссаров. Все они сертифицированные горные гиды по неподготовленным трассам. Чтобы иметь возможность преподавать в рамках проекта, получили аттестацию Ассоциации горных гидов, обучались в Школе лавинной безопасности Федерации альпинизма России, а также прошли курс по лавинной безопасности Макса Панкова, выпускника кафедры гляциологии МГУ им. М. В. Ломоносова.

«В истории Норильска никогда не было подобной школы. Как раз из–за отсутствия аккредитованных специалистов. В 2021 году разовую акцию «Школа лавинной безопасности» с участием инструкторов Федерации альпинизма России проводил клуб туристов «Таймыр». Тогда мы и подумали, что подобные занятия стоит сделать системными и включать в них не только взрослых, но и детей. Охватить всю молодёжь города не получится, но мы можем сосредоточиться на тех, кто ходит в горы часто — на лыжах или в походы, увлекается альпинизмом. Да, всю науку о снеге и льде — гляциологию — мы преподать не сможем, но азам безопасности научим. После прохождения обучения у детей и подростков сформируется база знаний, которая поможет им в будущем при занятиях туризмом и альпинизмом. Взрослые участники проекта обновят знания по лавинной безопасности, изучат виды снежного покрова и причины схода лавин и смогут применять знания на практике», — говорит Алексей Яковлев.

Проект получил грантовую поддержку краевой программы «Партнёрство». В ближайшее время можно будет записаться на цикл занятий. Организаторы также отмечают, что смогут проводить и обучение по индивидуальным заявкам.

«Мы планируем распределить слушателей на десять групп по десять человек, дети и взрослые будут обучаться отдельно. В небольшой группе больше возможностей ответить на все назревающие вопросы, плюс прокатного лавинного снаряжения в большем количестве просто нет. А на практике потребуются лавинные рюкзаки, лавинные датчики разных частот и многое другое», — резюмируют авторы проекта.