Две стоматологии Норильска получили награду Международного конкурса качества «ГЕММА 2022»

Международный конкурс «Лучшие товары и услуги – ГЕММА» – это первый независимый конкурс качества для производителей продукции и сервиса. Его основная задача - выявление конкурентоспособных и перспективных предприятий, а также дальнейшего продвижения интересов этих компаний в России и за её пределами.

Ежегодно в проекте принимают участие предприятия из семи федеральных округов. Каждый участник в течение года проходит независимую экспертную оценку. Среди лидеров, по итогам прошлого года, оказались 55 предприятий, которые подтвердили высокое качество своей продукции и сервиса.

Для присуждения победы большое значение имеют такие факторы, как качество, новаторство, непрерывное развитие, уровень ведения бизнес-процессов в организации и социальная ответственность.

Имена компаний-победителей стали известны в канун Нового года. Золотые медалисты были объявлены в Доме правительства Новосибирской области на церемонии награждения победителей Международного конкурса «Лучшие товары и услуги – ГЕММА». Среди них оказались две норильские стоматологии «Ультрадент» и «Ультрадентик». Ознакомиться с полным списком победителей можно на сайте Премии.

Победители отборочного этапа выйдут в финал конкурса, который пройдёт на федеральном уровне. Компании, удостоенные звания лауреата и высшей награды проекта – золотой статуэтки «ГЕММА», по традиции станут известны в апреле-мае 2023 года.