Две супружеские пары Норильска удостоены медали «За любовь и верность»

Общественная награда – медаль «За любовь и верность» – вручается супружеским парам, прожившим в браке 25 и более лет, получившим известность среди сограждан крепостью семейных устоев, основанных на взаимной любви и верности, а также воспитавшим детей достойными членами общества.

На одной из сторон медали изображён символ праздника – ромашка, на другой – святые князь Пётр и его жена Феврония.

Награды удостоены супруги Ольга Николаевна и Станислав Владимирович Бурлаковы, а также Елена Викторовна и Владимир Викторович Загайновы.

Глава города лично поздравил супружеские пары: «Искренне рад вручить вам эти памятные медали. В этом году вы отметили 40-ю и 41-ю годовщину супружеской жизни. Вы всего добились плечом к плечу, прожили вместе бок о бок в Норильске, в наших северных условиях, смогли сохранить свой брак, пройти вместе через все трудности, достойно вырастить детей и внуков. От всей души желаю, чтобы в вашем доме всегда были любовь, уважение, доверие, взаимопонимание, поддержка и тепло родных. Уважайте, цените и оберегайте друг друга. Будьте счастливы каждый день. Норильск гордится вами!»

После торжественного награждения Дмитрий Карасев вручил супружеским парам грамоты и памятные подарки.