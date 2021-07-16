МАУ ИЦ «Норильские новости»

Движение автотранспорта на участке дороги от ул. Комсомольской до Дворца спорта «Арктика» временно прекращено

Движение автотранспорта на участке дороги от ул. Комсомольской до Дворца спорта «Арктика» временно прекращено

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Движение автотранспорта на участке дороги от ул. Комсомольской до Дворца спорта «Арктика» временно прекращено

Движение автотранспорта на участке дороги от ул. Комсомольской до Дворца спорта «Арктика» временно прекращено

Сегодня с 10.00 участок дороги перекрыт для движения транспорта в связи с проведением финального этапа работ по отсыпке и планировке проезжей части.

Движение автобусов по муниципальным маршрутам № 14А и 17 будет осуществляться по установленной схеме с заездом на ул. Набережную Урванцева до остановочного пункта «Дворец спорта «Арктика».

Фото из открытых источников
16 июля в 11:17 410
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