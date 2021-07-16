Движение автотранспорта на участке дороги от ул. Комсомольской до Дворца спорта «Арктика» временно прекращено

Сегодня с 10.00 участок дороги перекрыт для движения транспорта в связи с проведением финального этапа работ по отсыпке и планировке проезжей части.

Движение автобусов по муниципальным маршрутам № 14А и 17 будет осуществляться по установленной схеме с заездом на ул. Набережную Урванцева до остановочного пункта «Дворец спорта «Арктика».