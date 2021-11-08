Двое дудинцев предстанут перед судом за незаконный вылов более 230 особей рыбы белых пород
Двое дудинцев предстанут перед судом за незаконный вылов более 230 особей рыбы белых пород
Полицейские уже направили уголовное дело в суд
В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» при патрулировании акватории Енисея сотрудниками полиции были задержаны двое жителей Дудинки, мужчины 23 и 24 лет. В ходе дознания выяснилось, что они с помощью сетей и лодки с подвесным мотором выловили 226 экземпляров арктического омуля и шесть — муксуна. При этом у рыбаков отсутствовали разрешительные документы на вылов. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 230 тысяч рублей.
В отношении мужчин дознавателями ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.
Как сообщили в ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, в настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.