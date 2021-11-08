Двое дудинцев предстанут перед судом за незаконный вылов более 230 особей рыбы белых пород

В ходе оперативно-профилактического мероприятия «Путина-2021» при патрулировании акватории Енисея сотрудниками полиции были задержаны двое жителей Дудинки, мужчины 23 и 24 лет. В ходе дознания выяснилось, что они с помощью сетей и лодки с подвесным мотором выловили 226 экземпляров арктического омуля и шесть — муксуна. При этом у рыбаков отсутствовали разрешительные документы на вылов. Общая сумма причинённого материального ущерба составила более 230 тысяч рублей.

В отношении мужчин дознавателями ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ «Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в ОМВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району, в настоящий момент в отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.