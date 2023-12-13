Двое молодых людей принесли извинения за нападение на полицейских

В вечернее время двое дорожных полицейских, находясь вблизи дома № 5 Солнечного проезда, остановили автомобиль Renault Logon. Причина остановки — тонировка лобового и боковых стёкол, которая не соответствовала требованиям технического регламента.

В момент остановки в машине находились трое молодых людей. Водитель отказался предъявлять свои документы по причине их отсутствия и вступил с правоохранителем в словесную перепалку.

Двое пассажиров, вступившись за своего приятеля, напали на сотрудников ГИБДД и нанесли им множество телесных повреждений.

В отношении молодых людей возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 и ч. 2 ст. 318 УК РФ. Наиболее тяжкое преступление из которых — применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. Теперь им грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

Обвиняемые свою вину в содеянном признали и принесли публичные извинения.

Уголовное дело направлено в Норильский городской суд для рассмотрения по существу.