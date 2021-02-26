МАУ ИЦ «Норильские новости»

Двое мужчин обокрали квартиру соседа

Двое мужчин обокрали квартиру соседа

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Двое мужчин обокрали квартиру соседа

В ноябре прошлого года норильчанка обратилась в отдел полиции с заявлением, в котором рассказала что из квартиры её покойного брата пропала часть электроники на сумму около восьми тысяч рублей.

Двое мужчин обокрали квартиру соседа

Во время поквартирного обхода соседей умершего сотрудники полиции нашли причастных к краже. Подозреваемыми оказались двое норильчан 38 и 42 лет, которые ранее уже были судимы. Мужчины жили по соседству и во время суеты, связанной с горем, подобрали ключи, которые обронили родственники. После они проникли в квартиру, которая осталась без присмотра, и вынесли оттуда часть электроники. Вещи они продали, а деньги потратили на спиртное. Сотрудники полиции нашли покупателей и вернули украденное.

В отношение злоумышленников возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Теперь им грозит лишение свободы сроком до шести лет.

В настоящее время расследование завершено. Материалы дела направлены в суд для принятия законного решения.

Фото с сайта норильск.24.мвд.рф
26 февраля в 12:49 1040
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