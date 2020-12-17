Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей

Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Дудинки 32 и 34 лет. Оба подозреваются в краже медного кабеля.

В ходе расследования стало известно, что мужчины увидели полувагон, в котором было пять деревянных катушек с медным кабелем. Мужчины в течение нескольких дней отрезали части от катушки и сдавали их в пункт приёма металла. Всего ими было похищено более 130 метров кабеля почти на 200 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы направлены в суд для принятия решения и вынесения приговора.