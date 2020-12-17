МАУ ИЦ «Норильские новости»

Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей

Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей

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Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей

Один из мужчин уже был судим за аналогичное преступление.

Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублейДвое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей

Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Дудинки 32 и 34 лет. Оба подозреваются в краже медного кабеля.

В ходе расследования стало известно, что мужчины увидели полувагон, в котором было пять деревянных катушек с медным кабелем. Мужчины в течение нескольких дней отрезали части от катушки и сдавали их в пункт приёма металла. Всего ими было похищено более 130 метров кабеля почти на 200 тысяч рублей.

В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.

Материалы направлены в суд для принятия решения и вынесения приговора.

17 декабря в 16:20 3230
Кража
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