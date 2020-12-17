Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей
Двое мужчин украли медный кабель на сумму более 200 тысяч рублей
Один из мужчин уже был судим за аналогичное преступление.
Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России в результате оперативно-розыскных мероприятий задержали двух жителей Дудинки 32 и 34 лет. Оба подозреваются в краже медного кабеля.
В ходе расследования стало известно, что мужчины увидели полувагон, в котором было пять деревянных катушек с медным кабелем. Мужчины в течение нескольких дней отрезали части от катушки и сдавали их в пункт приёма металла. Всего ими было похищено более
В отношении мужчин возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (Кража). Максимальное наказание по данной статье — лишение свободы на срок до пяти лет.
Материалы направлены в суд для принятия решения и вынесения приговора.