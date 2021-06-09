МАУ ИЦ «Норильские новости»

Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией

Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией

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Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией

В незаконной деятельности участвовали 50-летний ранее судимый мужчина и его 34-летняя сообщница.

Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией

Оперативники уголовного розыска Норильского ОМВД и бойцы СОБР управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности. Организатор задержан, его подручная находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции установили, что в занятие проституцией были вовлечены пятеро девушек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Сейчас стражи порядка выявляют дополнительные эпизоды дела и ищут подельников преступного дуэта.

Фото Владимир Макушкин
9 июня в 13:53 620
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