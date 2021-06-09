Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией

Оперативники уголовного розыска Норильского ОМВД и бойцы СОБР управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности. Организатор задержан, его подручная находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции установили, что в занятие проституцией были вовлечены пятеро девушек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».

Сейчас стражи порядка выявляют дополнительные эпизоды дела и ищут подельников преступного дуэта.