Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией
Двое норильчан подозреваются в вовлечении женщин в занятие проституцией
В незаконной деятельности участвовали 50-летний ранее судимый мужчина и его 34-летняя сообщница.
Оперативники уголовного розыска Норильского ОМВД и бойцы СОБР управления Росгвардии провели спецоперацию по пресечению преступной деятельности. Организатор задержан, его подручная находится под подпиской о невыезде. Сотрудники полиции установили, что в занятие проституцией были вовлечены пятеро девушек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 240 УК РФ «Вовлечение в занятие проституцией» и ч. 1 ст. 241 УК РФ «Организация занятия проституцией».
Сейчас стражи порядка выявляют дополнительные эпизоды дела и ищут подельников преступного дуэта.