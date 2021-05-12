МАУ ИЦ «Норильские новости»

Двое норильчан попали на скамью подсудимых за крупную кражу

Двое норильчан попали на скамью подсудимых за крупную кражу

Главная / Новости / Общество

Двое норильчан попали на скамью подсудимых за крупную кражу

Двое норильчан попали на скамью подсудимых за крупную кражу

Как стало известно в ходе следствия, один из злоумышленников часто сдавал металл в данный пункт приёма. Тогда он и заметил, что предприниматель хранит деньги в сейфе. Подгадав момент, инициатор кражи и его приятель взломали гараж и вскрыли сейф.

В отношении ранее судимых норильчан возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 «Кража». Им грозит лишение свободы сроком до шести лет. Один из злоумышленников заключён под стражу, другой находится под подпиской о невыезде.

Фото из открытых источников
12 мая в 15:45 470
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Для комментирования мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо авторизоваться на сайт под своим логином.
Читайте также