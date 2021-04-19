Двое норильчан предстанут перед судом за кражу

Сотрудники полиции установили, что на время новогодних праздников потерпевший передал ключи от квартиры своей знакомой. Но в один из вечеров у той ключи похитил её 23-летний приятель, который ранее уже был судим за имущественные преступления. Он отправился на дело, взяв с собой несовершеннолетнего брата.

Попав в квартиру, братья решили забрать некоторые вещи — игровую приставку, два геймпада, диски с играми, ноутбук с зарядным устройством, наручные часы, фотоаппарат, туалетную воду и две пары обуви. Всё это мужчина оставил себе для личного пользования, кроме ноутбука — его он отдал брату. Общий ущерб от кражи составил более 50 тысяч рублей.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору». В отношении 23-летнего молодого человека заведено и дело по ч. 1 ст. 150 УК РФ «Вовлечение в совершение преступления несовершеннолетнего».

Расследование завершено, материалы переданы в суд для принятия окончательного решения.