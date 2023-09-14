Двое норильчан стали жертвами новой мошеннической схемы
Двое норильчан стали жертвами новой мошеннической схемы
Злоумышленники начали взламывать профили на портале «Госуслуги».
Схема такова: мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками портала «Госуслуги», операторами телефонных компаний МТС, «Мегафон», «Билайн» и сообщают, что ваш личный кабинет на портале атакуют мошенники. Обманщики якобы пытаются изменить номер телефона, который у вас привязан к «Госуслугам».
Сценарий обмана уже всем известен, однако граждане продолжают попадаться на эти уловки и верят собеседнику. Лжесотрудники очень грамотно входят в доверие. Собеседник обещает помочь и просит назвать код, который тут же приходит на телефон. Получив код, злоумышленники завладевают вашим личным кабинетом и всей информацией, которая там находится.
Войдя в ваш личный кабинет на портале, мошенники могут:
– получить доступ к мобильному банку карты, привязанной к «Госуслугам»;
– заполучить данные банковских карт и попытаться отвязать их от вашего номера или списать деньги;
– зарегистрировать фиктивный бизнес на ваше имя;
– переоформить ваше имущество на себя.
Если избежать взлома не удалось, то нужно действовать максимально быстро, пока вашими данными не успели воспользоваться. Необходимо сделать следующее:
- позвоните в банки и заблокируйте все карты, которыми вы когда-либо оплачивали услуги, штрафы, госпошлины, налоги на портале, и сообщите, что стали жертвой мошенников;
- посетите МФЦ и попытайтесь восстановить доступ к личному кабинету;
- обратитесь в полицию.
Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют: предупредите об атаках мошенников близких, особенно пожилых. Пусть никому не сообщают свой номер телефона, коды подтверждения, логины, пароли и другие данные.