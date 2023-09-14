Двое норильчан стали жертвами новой мошеннической схемы

Схема такова: мошенники звонят жертве и представляются сотрудниками портала «Госуслуги», операторами телефонных компаний МТС, «Мегафон», «Билайн» и сообщают, что ваш личный кабинет на портале атакуют мошенники. Обманщики якобы пытаются изменить номер телефона, который у вас привязан к «Госуслугам».

Сценарий обмана уже всем известен, однако граждане продолжают попадаться на эти уловки и верят собеседнику. Лжесотрудники очень грамотно входят в доверие. Собеседник обещает помочь и просит назвать код, который тут же приходит на телефон. Получив код, злоумышленники завладевают вашим личным кабинетом и всей информацией, которая там находится.

Войдя в ваш личный кабинет на портале, мошенники могут:

– получить доступ к мобильному банку карты, привязанной к «Госуслугам»;

– заполучить данные банковских карт и попытаться отвязать их от вашего номера или списать деньги;

– зарегистрировать фиктивный бизнес на ваше имя;

– переоформить ваше имущество на себя.

Если избежать взлома не удалось, то нужно действовать максимально быстро, пока вашими данными не успели воспользоваться. Необходимо сделать следующее:

- позвоните в банки и заблокируйте все карты, которыми вы когда-либо оплачивали услуги, штрафы, госпошлины, налоги на портале, и сообщите, что стали жертвой мошенников;

- посетите МФЦ и попытайтесь восстановить доступ к личному кабинету;

- обратитесь в полицию.

Сотрудники полиции настоятельно рекомендуют: предупредите об атаках мошенников близких, особенно пожилых. Пусть никому не сообщают свой номер телефона, коды подтверждения, логины, пароли и другие данные.