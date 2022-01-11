Двое псевдополицейских выманили у жителя Талнаха 400 тысяч рублей

Мошенники, представившиеся сотрудниками полиции, уверили потерпевшего в том, что располагают сведениями о возбуждении в отношении него уголовного дела. За «помощь» в улаживании ситуации они потребовали 500 тысяч рублей. Мужчина, посоветовавшись с супругой, решил принять столь заманчивое предложение. Слова молодых людей не вызвали у пары никаких сомнений, тем более что свой «статус» те подкрепили, махнув перед лицом у незадачливого «клиента» закрытым студенческим билетом.

Мужчина смог собрать только 400 тысяч рублей, и обманщики, поразмыслив, согласились сбавить цену своих «услуг». Полученные деньги они потратили на личные нужды, а потерпевший через полгода всё-таки обратился в полицию. Следователями Норильского ОМВД было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество в крупном размере». На сегодняшний день в отношении злоумышленников собрана вся доказательная база, расследование завершено, дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Решения суда обвиняемые дожидаются под стражей. Один из них полностью погасил ущерб, причинённый заявителю. Полицейские напоминают: мошенники нередко представляются сотрудниками МВД или других правоохранительных органов, пугая собеседника тем, что на него заведено «дело», и проблему «можно решить» за вознаграждение.