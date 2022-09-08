Двое жителей Дудинки осуждены за незаконный вылов рыбы

Зимой прошлого года в ходе патрулирования акватории морского порта транспортные полицейские задержали с поличным двух жителей Дудинки, вылавливавших рыбу в месте, не предназначенном для промышленного, любительского или спортивного рыболовства. При проверке выяснилось, что мужчины накануне установили две 20-метровые сети, с помощью которых успели добыть 49 экземпляров сига. При этом разрешительных документов на промысел биоресурсов они не имели. Сотрудники Таймырского линейного отдела (ЛО) МВД России изъяли улов и сети. Незаконными действиями браконьеры причинили природной среде ущерб, превышающий 350 тысяч рублей.

В отношении подозреваемых Таймырским ЛО МВД России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, совершённая группой лиц по предварительному сговору и причинившая особо крупный ущерб). В результате принятых мер браконьеры выплатили более 80 тысяч рублей в счёт возмещения ущерба.

Собранные транспортными полицейскими доказательства суд признал достаточными для вынесения обвинительного приговора обоим подсудимым. Одному из них назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть месяцев условно, с испытательным сроком — один год. Второго участника суд приговорил к двум годам лишения свободы и, учитывая ранее назначенное наказание за особо тяжкое преступление — убийство, назначил наказание в виде семи лет и трёх месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Также суд удовлетворил иск природоохранного ведомства о взыскании оставшейся суммы ущерба — более четверти миллиона рублей.