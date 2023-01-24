Двое жителей посёлка Хатанга приговорены к двум годам колонии строгого режима за кражу продуктов

По данным полицейских, в местное отделение обратился 51-летний предприниматель. Он сообщил, что у него взломали контейнер и украли оттуда продукты. Во время оперативно-разыскных мероприятий было установлено, что к краже причастны двое мужчин 1978 и 1977 г. р., оба ранее судимых и безработных.

Как установили полицейские, злоумышленники в ночное время взломали навесной замок контейнера и похитили оттуда несколько коробок мяса, коробку пельменей, ящик алкоголя и несколько упаковок кофе. Сложив похищенное в пододеяльник, они скрылись с места происшествия. Сумма причиненного ущерба составила около 22 тысяч рублей.

Продукты следователи изъяли и вернули хозяину магазина. А в отношении грабителей было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 «Кража».

Хатангский районный суд, рассмотрев материалы уголовного дела, назначил наказание северянам в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима сроком на два года.

Приговор вступил в законную силу.