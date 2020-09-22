Двух фигурантов дела о разливе топлива выпустили из-под стражи

По данным следователей, акт о вводе разрушившегося топливного резервуара в эксплуатацию с нарушениями подписала комиссия под председательством Алексея Степанова, а утвердил его Павел Смирнов. В связи с этим 11 июня виновных заключили под стражу. На последнем заседании суд посчитал, что оснований для продления заключения нет, и отказал следствию в удовлетворении ходатайства.

Павлу Смирнову и Алексею Степанову предъявили обвинение по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.