Двух фигурантов дела о разливе топлива выпустили из-под стражи
Двух фигурантов дела о разливе топлива выпустили из-под стражи
Павла Смирнова, директора ТЭЦ-3, и Алексея Степанова, главного инженера, 21 сентября по решению суда выпустили из СИЗО.
По данным следователей, акт о вводе разрушившегося топливного резервуара в эксплуатацию с нарушениями подписала комиссия под председательством Алексея Степанова, а утвердил его Павел Смирнов. В связи с этим 11 июня виновных заключили под стражу. На последнем заседании суд посчитал, что оснований для продления заключения нет, и отказал следствию в удовлетворении ходатайства.
Павлу Смирнову и Алексею Степанову предъявили обвинение по статье 246 УК РФ «Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ». Наказание по ней составляет до 5 лет лишения свободы с лишением права занимать определённые должности.