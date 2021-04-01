Единственный в Норильске пункт передержки животных «Бытовик» никогда не отказывается от помощи добровольцев

Комитет по делам Севера и коренных малочисленных народов Молодёжного парламента Красноярского края совместно с волонтёрским штабом «Мы вместе» помогли пункту передержки животных «Бытовик». Добровольцы передали туда корм для животных, который предоставила группа компаний «ЖАР. ПТИЦА», очистили снег с крыши и прилегающей территории, навели порядок в вольерах и помогли выгулять собак.

Защита животных - актуальный для нашего города вопрос, особенно накануне периода летних отпусков, когда животные нередко остаются без попечения хозяев. Отметим, что согласно Федеральному закону № 498 «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», который вступил в силу с 1 января 2020 года, в Норильске прорабатывается вопрос о создании нового приюта для бездомных животных.