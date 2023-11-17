Единство в любви к Родине

Это уже IX Фестиваль культуры и спорта среди сотрудников силовых и юридических ведомств Красноярского края, расположенных за полярным кругом. Впервые он прошёл в Норильске в 2015 году. А с 2020 года меро-приятие стали проводить и в других городах Красноярского края. Первым эстафету подхватил Минусинск, затем — Ачинск, Енисейск и Железногорск, Республика Хакасия.

Мероприятие выполняет важную миссию — способствует сплочению коллективов, а также повышению престижа службы и уровня профессионального мастерства сотрудников юридических и правоохранительных ведомств. Ежегодно в нём участвуют команды военнослужащих, сотрудников и ветеранов Министерства обороны, МВД, Прокуратуры, Федеральной службы исполнения наказаний, МЧС, Федеральной службы судебных приставов, Федеральной налоговой службы, Росгвардии, Таможенной службы, Судебного департамента, департамента безопасности компании «Норникель». Участники соревнуются в различных дисциплинах: спортивной, творческой и интеллектуальной.

На церемонии открытия фестиваля с приветственной речью к собравшимся обратился глава Норильска Дмитрий Карасев:

– Проект направлен на укрепление взаимоотношений и улучшение взаимопонимания не только среди силовых ведомств, но и среди норильчан. Участники получают возможность продемонстрировать мужество, эрудицию, любовь к нашему городу, краю, нашей стране. Отмечу, что за девять лет фестиваль набрал большую популярность среди норильчан. Ежегодно количество команд увеличивается, растёт и число городов, принимающих участие в этом проекте. Радует, что патриотизм в нашей стране укрепляется. Желаю каждому из вас успехов, а каждой команде — личных и общих побед. С праздником!