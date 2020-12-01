Екатерина Шульман на «Городском конструкторе»

Тема лекции – «Трансформация ценностей: какие изменения труда и потребления ускорила пандемия». Тема заинтересует широкую аудиторию, но в приоритете будет у предпринимателей, так как они самые первые столкнулись с трудностями пандемии. Они поняли, что даже самые точные прогнозы и расчёты могут неожиданно рухнуть, а вводимые по всему миру методы борьбы с распространением инфекции меняют потребительские привычки и поведение.

Лекция состоится 4 декабря в 19.00 в актовом зале Норильского индустриального института. Для участия необходимо зарегистрироваться: https://arnorilsk.timepad.ru/event/1495433/