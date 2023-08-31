«Енисейский экспресс» прибудет в Дудинку

На площади «Притяжение Таймыра» с 10.00 до 20.00 развернётся патриотический выставочный проект красноярского художника-графика Игоря Башмакова «С верой в душе и мужеством в сердце».

Также таймырцев ждут несколько мастер-классов: «Живопись в стиле импрессионизм», «Изготовление традиционной русской текстильной игрушки», мастер-класс по фотографии с фотографом, членом Союза фотохудожников России Александром Куприяновым и практикум «Первая помощь» от регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский Красный Крест».

Подробнее о месте и времени проведения занятий можно узнать в афише мероприятия.

Для любителей литературы организаторы подготовили творческую встречу с поэтессой, членом Союза журналистов России Мариной Панфиловой. Она состоится в центральной библиотеке (ул. Матросова, 8а) в 13.00.

В Городском центре народного творчества в 12.00 участники общественного движения «Волонтёры культуры» проведут лекцию «Волонтёрство — норма жизни?».

Любители спорта смогут принять участие в открытой тренировке с обсуждением «Спорт и питание для новичков», которая будет проходить с 13.00 на ледовой арене «Таймыр». Проведёт её член Федерации бодибилдинга края и России Маргарита Калинина.

Завершающим мероприятием «Енисейского экспресса» станет концерт группы «Музыкальная народная дружина» в Городском Доме культуры, который начнётся в 18.00.