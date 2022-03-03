Енисейское управление Роскомнадзора проводит работу по предотвращению распространения недостоверной информации

Ведомство обращает особое внимание средств массовой информации на то, что до выпуска в эфир материалов, согласно ст. 49 Закона «О средствах массовой информации», редакции обязаны устанавливать достоверность данных, сообщают на сайте правительства края.

Для недопущения нарушений в деятельности СМИ при подготовке материалов и публикаций о проведении специальной операции в Донецкой и Луганской народных республиках необходимо использовать достоверную и актуальную информацию из российских официальных источников.

В адрес сетевого издания «ТВК Красноярск» и телеканала «ТВК 24» Енисейским управлением Роскомнадзора направлено требование неукоснительно соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.