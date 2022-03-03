Енисейское управление Роскомнадзора проводит работу по предотвращению распространения недостоверной информации
Енисейское управление Роскомнадзора проводит работу по предотвращению распространения недостоверной информации
Ведомство обращает особое внимание средств массовой информации на то, что до выпуска в эфир материалов, согласно ст. 49 Закона «О средствах массовой информации», редакции обязаны устанавливать достоверность данных, сообщают на сайте правительства края.
Для недопущения нарушений в деятельности СМИ при подготовке материалов и публикаций о проведении специальной операции в Донецкой и Луганской народных республиках необходимо использовать достоверную и актуальную информацию из российских официальных источников.
В адрес сетевого издания «ТВК Красноярск» и телеканала «ТВК 24» Енисейским управлением Роскомнадзора направлено требование неукоснительно соблюдать действующее законодательство Российской Федерации.