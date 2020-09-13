Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна
Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна
Об этом сообщило Министерство образования и науки.
Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, подтвердил, что с начала учебного года вспышек коронавирусной инфекции не зафиксировано
- Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост у нас в разумных количествах», - цитирует министра ТАСС. – Посмотрим, как будет дальше.
Стоит отметить, что более ста тысяч иностранных студентов на территорию России ещё не въехали.