Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, подтвердил, что с начала учебного года вспышек коронавирусной инфекции не зафиксировано

- Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост у нас в разумных количествах», - цитирует министра ТАСС. – Посмотрим, как будет дальше.

Стоит отметить, что более ста тысяч иностранных студентов на территорию России ещё не въехали.