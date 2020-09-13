МАУ ИЦ «Норильские новости»

Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна

Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна

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Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна

Об этом сообщило Министерство образования и науки.

Эпидемиологическая ситуация в вузах стабильна

Валерий Фальков, министр науки и высшего образования, подтвердил, что с начала учебного года вспышек коронавирусной инфекции не зафиксировано

- Мы ситуацию отслеживаем, очагов нет, прирост у нас в разумных количествах», - цитирует министра ТАСС. – Посмотрим, как будет дальше.

Стоит отметить, что более ста тысяч иностранных студентов на территорию России ещё не въехали.

13 сентября в 07:52 3710
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