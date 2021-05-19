Ещё пять тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона» отправят на север региона

Большая часть доз вакцины будет направлена в труднодоступные северные районы Красноярского края. Связано это с тем, что эту вакцину транспортировать легче, нежели «Спутник V», которая должна храниться в специальных морозильных камерах при температуре -18 градусов.

Напомним, что в Норильске во всех прививочных пунктах применяют вакцину «Спутник V». В городе действуют четыре пункта вакцинации:

- в Центральном районе: ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22; Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44;

- в районе Талнах: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77;

- в районе Кайеркан: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.

На вакцинацию необходимо предварительно записаться любым удобным для вас способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», либо непосредственно в медучреждениях.