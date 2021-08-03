Ещё 18 тысяч доз вакцины «Спутник Лайт» поступило в Красноярский край

Вакцина рекомендована тем, кто работает вахтовым методом или отправляется в длительные командировки. Также «Спутник Лайт» может быть использован для вакцинации переболевших COVID-19 и уже ранее вакцинированных.

Записаться на вакцинацию можно любым удобным способом - в личном кабинете портала «WEB-регистратура» или портала «Госуслуги», а также в медучреждениях.

В Норильске сегодня действуют шесть прививочных пунктов.

В Центральном районе можно поставить прививку в поликлиниках по адресам:

- ул. Талнахская, 76, телефоны: 8-908-033-70-22, 34-40-80, 34-52-22;

- Солнечный пр., 7а, телефоны: 8-908-033-72-54, 46-57-44.

Также провакцинироваться можно в мобильных пунктах:

- в СРК «Арена», второй этаж, суббота и воскресенье - с 12.00 до 18.00, понедельник - с 13.00 до 19.00;

- в Многофункциональном центре, вторник-пятница - с 13.00 до 19.00.

В Талнахе: ул. Маслова, 5, 7, телефоны: 400-600, 37-50-77.

В Кайеркане: ул. Надеждинская, 11, телефоны: 31-50-77, 36-07-84.