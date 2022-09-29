Ещё 25 норильских школьников вступили в ряды «Юнармии»

Присягу принимал заместитель командующего Северным флотом по военно–политической работе, контр–адмирал Игорь Курочкин: «В клятве есть много правильных, очень нужных слов. О готовности стремиться к победам в учёбе и спорте, чтить память героев, гордиться страной. Сегодня у вас важный и ответственный день: вы теперь по праву будете называться юнармейцами. Надеюсь, что вы станете сильными, ловкими, активными в общественной жизни. Не стесняйтесь, поднимайте на уроках руки повыше. Спрашивайте, интересуйтесь, живите полной жизнью и гордитесь тем, что вы живёте в нашей великой России. Счастья, вам, ребята, удачи!», — обратился контр–адмирал к юнармейцам.

Заместитель главы Норильска по информационной политике и перспективному развитию Владимир Баринов, в свою очередь, отметил, что этот день ребята запомнят на всю жизнь: «Наша страна гордится тем, что у нас есть такая молодёжь, как вы. «Юнармия» — это уважение к Родине, это почитание нашей великой истории, её героев, подвигов. Вы подаёте пример не только своим сверстникам, но и взрослым. Уверен, что вы будете с гордостью и с ещё большей ответственностью нести звание юнармейцев. В «Юнармии» вы обретёте новых, настоящих, верных друзей. Это очень важно. Поздравляю вас. Желаю, чтобы в жизни все сложилось, а мы со своей стороны будем всячески этому способствовать».

По завершении торжественной части новоиспечённые юнармейцы осмотрели корабль, из первых уст узнали об истории Северного флота России и посетили тематическую выставку «Сила в Правде».