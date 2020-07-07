Ещё 44 человека в Норильске заболели коронавирусом

Теперь число заболевших COVID-19 в городе увеличилось до 558.

Выздоровели ещё шесть горожан, всего с начала пандемии – 95. На карантине находятся 230 человек, взяты на карантин 12 граждан, сняты с карантина – 64.

Телефон ситуационного центра по сбору и анализу информации о распространении коронавирусной инфекции 8 (3919) 43-71-57.

Общее число заболевших коронавирусом в Красноярском крае – 9 848 человек, за сутки заболели ещё 132 жителя региона. За сутки выздоровели 278 человек, умерли восемь пациентов с диагнозом COVID-19.