Ещё четыре норильских инвестора вошли в реестр резидентов АЗРФ

Новоиспечённым резидентом стала компания «Автобан» с проектом строительства турбазы «Малинка» в районе 19-го километра Вальковского шоссе. Ещё один инвестпроект, ориентированный на семейный и спортивный досуг, - развитие загородного комплекса отдыха «Горизонт», расположенного возле Оганера.

Там планируется построить несколько новых домиков, организовать банный комплекс, открыть кафе, пополнить парк техники для проведения снегоходных и квадроциклетных туров, продолжить работы по обустройству площадки для стендовой стрельбы и благоустройству территории комплекса отдыха.

Новым резидентом АЗРФ также стала индивидуальный предприниматель Надежда Михайлова с проектом строительства детского развлекательного центра «Руслан» по адресу: ул. Талнахская, 74а. На территории комплекса обустроят городок с игровыми лабиринтами, горками, батутами, верёвочным парком, полосой препятствий и бассейном с шариками. В здании центра будет работать семейное кафе. Откроется развлекательный комплекс осенью 2022 года.

Статус резидента АЗРФ получил и индивидуальный предприниматель Самвел Антонян. Его проект предусматривает реконструкцию нежилого здания под трёхэтажный гостиничный комплекс «Арктика». Новая гостиница в самом центре Норильска по адресу: Ленинский проспект, 23, предложит гостям 25 номеров классов «стандарт», «полулюкс» и «люкс». На первом этаже комплекса расположатся салон красоты и ресторан. Открытие намечено на конец года.

Реализация инвестиционных проектов новых резидентов АЗРФ позволит увеличить номерной фонд Норильска, расширить возможности для семейного и детского отдыха и досуга, а также создать не менее 80 рабочих мест.

«Норильские предприниматели всё активнее интересуются получением статуса резидента Арктической зоны, всё чаще обращаются к нам за консультацией и помощью в оформлении пакета документов для подачи заявки на включение в реестр резидентов, - отмечает заместитель директора АРН по инвестициям и развитию бизнес-среды Роман Кулян. - В оформлении документов Агентству содействуют партнёры, в числе которых Консультационный ресурсный центр для некоммерческих организаций и социальных предпринимателей».