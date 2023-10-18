Ещё один фельдшерско–акушерский пункт открылся в одном из посёлков Таймыра

В рабочей поездке его сопровождали: заместитель главы Таймыра по вопросам образования и культуры — начальник управления образования администрации района Татьяна Друппова, начальник управления транспорта, информатизации и связи районной администрации Евгений Борец, главный врач Таймырской межрайонной больницы Владимир Фокин, руководитель направления по работе с коренными малочисленными народами Севера ЗФ «Норникеля» Анфиса Никифорова.

На церемонии открытия ФАП Евгений Вершинин отметил:

«Сегодня действительно знаменательное событие для всех жителей посёлка. Открытие данного ФАПа стало возможным благодаря нашим давним друзьям, хорошим соседям — компании «Норникель». Низкий поклон за то, что они делают для посёлка Усть–Порт и для всех посёлков Таймыра».

В новом здании имеется все необходимое оборудование. Кроме того, для будущих работников медучреждения из других регионов предусмотрено жильё, обставленное мебелью и техникой. Для реализации социально значимого проекта «Норникель» выделил около 18 млн рублей.

В ходе рабочей поездки глава Таймыра также посетил здание детского сада, котельную, Усть–Портовскую среднюю школу и пообщался с педагогическим составом. Северяне озвучивали проблемные вопросы не только в сфере образования, их также волновали перебои в работе сотовой связи, график работы нового ФАПа, отсутствие на постоянной основе участкового уполномоченного полиции.

Подводя итоги поездки, Евгений Владимирович отметил, что все проблемы решаемы, главное, чтобы северяне понимали, что принимать решения необходимо вместе, и органам власти также нужна их помощь.