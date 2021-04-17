Если дал порулить

Первый кассационный суд общей юрисдикции объяснил ситуацию, когда собственник авто не останется в стороне. Начнём с того, что нельзя просто так передавать ключи и паспорт технического средства кому–либо, даже если этот человек очень хороший знакомый и ас в вождении.

По законодательству 2021 года, для управления чужим автомобилем необходимы: водительские права, свидетельство о регистрации транспортного средства (СТС) и действующая страховка ОСАГО, в неё должен быть вписан человек, которому вы доверяете руль своего авто.

Согласно статье 1079 Гражданского кодекса РФ «Ответственность за вред, причинённый деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих», «юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих, включая использование транспортных средств, обязаны возместить вред, причинённый источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего».

Получается, что если владелец авто не оформляет надлежащим образом его передачу доверенному лицу, то он попадает в категорию ответственных за причинение вреда с использованием его транспортного средства. С владельца машины ответственность за причинённый ущерб или вред снимается только тогда, когда он официально передаёт автомобиль в аренду, то есть выписывает доверенность, вносит данные человека в свой полис ОСАГО или как–то иначе оформляет передачу руля.

Кстати, о доверенности. В 2021 году сотрудники ГИБДД не имеют права требовать от водителя доверенность при обычной проверке документов. Однако юристы считают, что доверенность у автомобилиста должна быть. О полной отмене доверенности речи не идёт. Необходимость в ней отпала только при движении по дороге, а вот при совершении регистрационных действий с авто или, когда автовладелец сам не может забрать машину со штрафстоянки, она понадобится.

Стоит добавить, что в июле 2020 года Верховный суд уже давал разъяснения по поводу передачи владельцем авто своей «ласточки» другому водителю. Исходя из давно сложившейся практики, если виновник аварии — водитель скрылся, и на него не распространяется ОСАГО, если он не имел права управления транспортным средством, то в случае ДТП и водитель, и собственник машины будут нести или обоюдную, или солидарную ответственность. В первом случае она делится пополам, а во втором её степень определяется в процентном соотношении.