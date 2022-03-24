Есть чем гордиться

Основные направления деятельности «Заповедников Таймыра», как и всех организаций, занимающихся особо охраняемыми природными территориями, — охрана, научный мониторинг и экологическое просвещение. И по всем видам деятельности ведётся широкое информационное сопровождение.

Порядок на территории

Безусловно, важным событием прошлого года стала очистка берегов заповедного озера Аян. Напомним, что история по уборке Аяна от накопленного ещё в дозаповедную эпоху бытового мусора, нефтепродуктов, оставшихся после партий геологов и охотников–промысловиков, началась в 2019 году. Тогда волонтёры и работники заповедника собрали там бочки, пустые и с остатками нефтепродуктов, а также бытовой мусор и всё это сложили в определённых местах. Дальнейшая работа требовала серьёзных усилий, так как, во–первых, утилизировать нефтепродукты имеет право только лицензированная организация, во–вторых, весь процесс усложнялся оторванностью заповедной территории — тут без вертолёта никак не обойтись. В 2021 году удалось объединить усилия неравнодушных к заповеднику частных организаций и государственных структур. Благодаря безвозмездной помощи МЧС России, ООО «Гидротехнологии Сибири», Заполярного филиала «Норникеля», компании «Нефтетанк» удалось сделать большое дело — вывезти с озера Аян и утилизировать половину собранных бочек с нефтепродуктами.

Также необходимо отметить окончание большого массива лесоустроительных работ. В новейшей истории они ещё не проводились на Таймыре. Предыдущее лесоустройство заповедника «Таймырский» проходило в 1985 году, и то частично, и коснулось кластеров «Лукунский» и «Ары–Мас». Теперь это стало возможным благодаря тому, что современным законодательством созданы предпосылки для устранения белых пятен нелесоустроенных территорий. Об этом не раз сообщалось в процессе реализации двух этапов масштабного лесоустроительного проекта. Напомним, что речь идёт о сборе информации по количественным и качественным характеристикам лесов, адаптированной к геоинформационным системам (ГИС), изготовлении картографических материалов лесоустройства. Теперь это коснулось не только Таймырского заповедника, но и Путоранского.

В 2021 году было выполнено поручение президента России: в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о границах пяти подведомственных территорий — заповедников «Большой Арктический», «Таймырский», «Путоранский», заказников «Пуринский» и «Североземельский». Это исключительно важное событие не только для «Заповедников Таймыра», но и для всех землепользователей в районе присутствия. Чёткое понимание границ, их юридический статус позволяют уточнить предметность землепользования в спорных ситуациях и избежать проблем в будущем с учётом активного освоения Арктической зоны России.

Немаловажным событием в 2021 году является оформление в госсобственность биостационара «Озеро Кета» со всей инфраструктурой. До недавнего времени этот земельный участок находился в аренде, а вот объекты, которые на нём располагались, никакого правового статуса не имели. Это наследство досталось «Заповедникам Таймыра» ещё с советского времени, когда был построен биостационар. В течение года была проведена большая организационная работа, и теперь инфраструктура на Кете находится в оперативном управлении «Заповедников».

Ещё одна хорошая новость касается территории на озере Лама. Норильским городским судом вынесено решение: отказать в удовлетворении иска о сносе инфраструктурных объектов, так как лесной участок площадью 26 га, на котором расположен визит–центр заповедника и прочая инфраструктура, находится в постоянном (бессрочном) пользовании «Заповедников Таймыра».

Так же далеко продвинулся ещё один проект, начатый в 2021 году, по обустройству полярных станций. Первый этап проекта подходит к завершению: заканчивается проектирование модульной полярной станции с сопутствующей инфраструктурой. Над проектом работает целая команда инженеров, включая военных специалистов по конструкции основного блока, тепло– и электросетям, альтернативным источникам энергии, инженерным свайным конструкциям, наполнению жилых и аварийных модулей. Полярные станции в краткосрочной перспективе (3–5 лет) будут изготовлены, доставлены и начнут работать в бухте Марии Прончищевой (море Лаптевых) и на острове Уединения (центр Карского моря).

В прошлом году закончен дизайн–проект здания департамента в Хатанге, ведающего охраняемыми территориями заповедника «Таймырский». В этом проекте удалось совместить рабочие места с визит–центром. Здесь предусмотрены в том числе научная лаборатория, класс для занятий с детьми традиционными ремеслами и декоративно–прикладным творчеством. Будет модернизирован фасад здания. Впереди предстоит большая работа по реализации проекта.

В 2021 году мы полностью завершили работы по созданию новой площадки «Заповедников Таймыра» в Норильске. Со времени объединения учреждений в 2012 году рабочие помещения заповедников располагались в разных концах города и их не хватало. Спасибо большое за содействие администрации Норильска, городскому Совету депутатов — они выделили дирекции помещение в безвозмездную (бессрочную) аренду. Больше года разрабатывался и реализовывался его дизайн–проект. И вот уже почти год в распоряжении «Заповедников Таймыра» современный офис, оснащённый новой техникой, мебелью в соответствии со всеми требованиями трудовых инспекций. Город получил в подарок красивый объект и ещё одно место притяжения для гостей и самих норильчан.

Научная работа

Что касается научной работы, то стоит отметить, что научным отделом в 2021 году обобщены результаты многолетних флористических исследований, проводившихся его сотрудниками на территории заповедника «Путоранский». В ходе этих работ собрано около 1300 гербарных листов. По предварительным данным на этом участке было выявлено произрастание 380 видов сосудистых растений, в том числе ряда видов новых для плато Путорана.

Завершён цикл работ по изучению снежного барана (путоранский подвид), проводимый с 2016 года на территории заповедника «Путоранский» и его охранной зоне. Сделана экспертная оценка численности, определена половозрастная структура, территориальное распределение подвида.

В прошлом году также были обобщены данные по мониторингу пространственно–временной структуры диких северных оленей таймырской популяции, помеченных спутниковыми ошейниками на территориях, подведомственных «Заповедникам Таймыра» за период с 2017 по 2021 год. На основе полученных результатов предложены меры по сохранению таймырской популяции диких северных оленей и разработана соответствующая программа.

В рамках реализации совместных с биологическим факультетом МГУ научно–исследовательских работ при обработке проб донной фауны с территории Путоранского заповедника и его охранной зоны получены небывалые ранее данные. Были обнаружены три новых для науки вида гарпактикоидных рачков и один вид и род пиявок. Кроме того, в нескольких абсолютно пресных водоёмах в окрестностях озёр Кутарамакан и Аян были найдены виды, характерные для солоноватых вод морских эстуариев. По всей вероятности, это виды–вселенцы, занесённые сюда с птицами из устьевой зоны Енисея. В довесок ко всему найден вид двустворчатых моллюсков, внесённый в Красный список Международного союза охраны природы (RedListIUСN).

Совместно с Институтом леса им. В. Н. Сукачёва Российской академии наук проведены исследования по теме: «Организация системы мониторинга климатических изменений в экотоне тундра–лес на участках «Ары–Мас» и «Лукунский» заповедника «Таймырский». В 2021 году были восстановлены 20 мониторинговых площадок, созданных 30 лет назад для наблюдения за состоянием и динамикой древесной растительности. Полученные данные дадут дополнительные сведения для объективной оценки изменений, происходящих под влиянием глобального потепления климата.

Также в 2021 году начато проведение широкого спектра наземных исследований по изучению взаимосвязей состава атмосферы с наземными и водными природными объектами на участке «Бухта Медуза» заповедника «Большой Арктический». Эти исследования позволяют глубже оценить влияние на углеродный фон ландшафта, почв, растительного мира и выявить механизмы их взаимосвязей в условиях арктической лаборатории под открытым небом. Производится измерение концентрации диоксида углерода, метана в приземной атмосфере эстуарной зоны реки Енисей с отбором воздуха с микрометеорологической мачты. Своевременная диагностика и прогноз происходящих изменений природной среды, их масштаба и направленности позволит сформировать необходимые принципы экологического реагирования для арктических территорий.

Из наиболее важных мероприятий отдела охраны следует отметить новый этап в охране территорий. Наряду с пешим, водным, воздушным патрулированием в 2021 году появилась возможность дистанционного контроля над удалёнными акваториями Большого Арктического и Таймырского заповедников. Кроме специальной программы оповещения, огромную роль здесь играет сотрудничество с пограничной комендатурой в Дудинке Пограничного УФСБ России по Западному Арктическому району. Благодаря этому зафиксировано нахождение в заповедной акватории Карского моря сухогруза и рыболовецкого трала, вынесены соответствующие постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности. Главное — создан прецедент. Ведь в деле охраны большое значение имеет не количество зафиксированных нарушений, а их профилактика. Теперь, когда служба охраны «Заповедников Таймыра» способна контролировать отдалённые территории дистанционно, фиксировать противоправные действия, потенциальные нарушители впредь подумают, стоит ли это делать.

Следующим шагом в этой деятельности станет использование для патрулирования беспилотных летательных аппаратов с достаточной рабочей дистанцией.

В рамках совместной работы с сотрудниками УФСБ России по городу Норильску в охранной зоне заповедника пресечена незаконная добыча водных биологических ресурсов: изъяты более двухсот килограммов сиговых и лососевых видов рыб, икра, орудия лова — по факту возбуждено уголовное дело. Совместная работа с ФСБ будет продолжена.

В прошлом году почти все государственные инспекторы «Заповедников Таймыра» прошли обучение в стрелковом центре «Калашников». Основной упор во время сборов был сделан на тактической и огневой подготовке, тактической медицине. В своё время Минприроды России и концерн «Калашников» наладили взаимодействие для профессиональной подготовки государственных инспекторов заповедной системы. Компетенции, которые сформированы концерном, позволяют подготовить программы обучения любой сложности. Это — важный этап в работе Минприроды по усилению кадрового состава охраны заповедников.

Собственными силами отдела охраны в 2021 году на территории Путоранского заповедника, несмотря на сложные условия, в кратчайшие сроки было ликвидировано два природных лесных пожара.

Экологическое просвещение

Говоря об экологическом просвещении, необходимо отметить, что в этом направлении тоже сделано немало. Началась большая работа по созданию экотроп. Были подготовлены проекты малых архитектурных форм для их оснащения. Созданы детальные проекты экологической тропы на озере Собачьем, ландшафтного дизайна окрестностей визит–центра на озере Лама. В таймырских заповедниках подобного раньше никогда не практиковали.

Важным этапом работы является взаимодействие с управлением образования Норильска. Если раньше основное сотрудничество строилось на личных контактах: сотрудники «Заповедников Таймыра» проводили лекции, уроки, выставки в некоторых учреждениях, то теперь же экологическим просвещением охвачены практически все школы НПР. По рекомендации управления образования эта деятельность вошла в планы работы учителей, а сотрудники «Заповедников» снабжают педагогов методическими материалами, рекомендациями, программами. Эффективность такого взаимодействия уже была продемонстрирована во время проведения «Заповедного диктанта», который провёл в прошлом году отдел экопросвещения.

Стоит также отметить и пополнение книжных полок «Заповедников Таймыра» новыми изданиями — научными и научно–популярными.

Необходимо выделить три из них. Монография «Живая природа Таймыра», где можно найти исчерпывающую информацию о флоре и фауне полуострова. Второе издание вообще уникальное — посвящено оно насекомым плато Путорана, здесь читателей ждут занимательные открытия. Ещё одна монография — «Флора сосудистых растений объекта Всемирного природного наследия «Плато Путорана» (заповедник «Путоранский» и его охранная зона»)» — подводит итоги многолетней работы в данном направлении. Презентация этих книг пройдёт в скором времени, как только будет возможным собрать широкую аудиторию.

Конечно, на страницах газеты невозможно рассказать обо всей работе «Заповедников Таймыра», ведь сделано немало, а планов на будущее — ещё больше.

Материал подготовлили Константин Просекин, Лариса Стрючкова.